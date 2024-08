Hned první srpnový den v Plzni odstartují práce na výměně plynovodu v úseku Americká – Havlíčkova. Skončit by měly 22. srpna. „Plynovod se sice mění v místech chodníku, kvůli technice a zajištění bezpečnosti pracovníků firmy ale musí být vždy uzavřen jeden jízdní pruh na Klatovské. Výměna plynovodu proběhne v úseku Smetanovy sady – ulice U Trati, a to v pěti etapách,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar. Od 22. srpna do 3. září se pracovníci přesunou do úseku Havlíčkova – náměstí T. G. Masaryka. Od 3. do 24. září pak přijde na řadu výměna přímo na náměstí T. G. Masaryka a projekt zakončí od 24. září do 11. října práce u ulice U Trati.

Třetí etapou bude pokračovat oprava téměř dvoukilometrového úseku jedné poloviny Klatovské ulice zhruba mezi sady Pětatřicátníků až po Sukovu ulici, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V úseku byla zjištěna řada závad jako například nedostatečná odolnost krytu vozovky nebo trvalé deformace, které budou během následujících dvou měsíců postupně odstraněny. I vzhledem k vysokým intenzitám dopravy v řešeném úseku, byla navržena komplexní oprava vozovky, a ne pouze provedení lokálních vysprávek,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD pro Plzeňský kraj Adam Koloušek.

Částečné omezení na řidiče čeká na křižovatce mezi Klatovskou a Borskou od 3. do 4. srpna. Od 5. do 16. srpna pak bude úsek zcela uzavřen. Další část úprav pak odstartuje 17. srpna. Až do konce srpna je naplánována úplná uzavírka několika dalších částí Klatovské.

Ovlivnit dopravu kolem této rušné plzeňské třídy může také oprava Purkyňovy ulice, jejímž investorem je Správa veřejného statku města Plzně. Ta bude v úseku až do Škroupovy ulice včetně křižovatky opravována za plné uzavírky, práce startují 3. srpna a potrvají minimálně do konce letošního roku.

Omezení budou v Kotíkovské i Dobrovského

Pokračuje také oprava povrchu Kotíkovské ulice v Plzni na Lochotíně. Správci městských komunikací přitom také upraví vyvýšený přechod pro chodce, aby jej mohli lépe přejíždět autobusy MHD. Provoz linky MHD číslo 27 je po dobu stavby přerušen. Průjezd Kotíkovskou ulicí je během stavby možný pouze v jednom směru, a to z centra. Stavba má skončit 20. srpna. „Provoz v Kotíkovské ulici se v posledních letech zvýšil, což mělo negativní vliv na povrch vozovky. Ta již praská a vyžaduje opravu. Spolu s novým asfaltovým kobercem také rozšíříme zvýšený přechod a upravíme jej pro lepší průjezd autobusů MHD. Po úpravách se také zlepší rozhledové podmínky na některých křižovatkách,“ informuje Aleš Tolar.

Se začátkem srpna spustí město opravu povrchu silnice v Dobrovského ulici. První etapa potrvá do konce září. Během prací budou zastávky autobusových a trolejbusových linek MHD umístěny do provizorních poloh v prostoru parkovacího zálivu v ul. Dobrovského (směr do centra) a v jízdním pruhu ulice V Bezovce (směr z centra). Zastávka nočních linek MHD ve směru z centra pak bude v jízdním pruhu na Klatovské třídě. Postupně dojde k částečné a později i úplné uzavírce navazujících chodníků. Průjezd vozidel nebude omezen.

Trpělivostí se naopak řidiči musí na silnici z Plzně do Starého Plzence. Uzavírka potrvá do 22. listopadu a týká se postupně tří úseků od Bezručovy ulice po kruhový objezd pod Ostrou Hůrkou.

Dlouhodobá oprava Lidické a Plaské ulice začala už v červnu a skončit by měla v září. Během rekonstrukce nechá ŘSD vyměnit asfaltové vrstvy vozovky v úseku od křižovatky ulic Karlovarská a Lidická až po železniční zastávku Bolevec.

Komplikace působí místním už nějakou dobu opravy kolem náměstí Republiky. Další fáze rekonstrukce tramvajové trati Zbrojnická uzavřela příjezd na náměstí z Františkánské ulice. Do centra se tak nyní řidiči dostanou dvěma vjezdy, a sice Prešovskou ulicí od synagogy a Dominikánskou ulicí od Rychtářky. Výjezd z náměstí je možný opět dvěma způsoby, tedy Dřevěnou ulicí do Pallovy ulice a Rooseveltovou ulicí směr Lochotín. Uzavírka potrvá do 1. listopadu.

S omezeními se lidé potýkají také v souvislosti s opravou tramvajové trati v Koterovské ulici. Ta je v obou směrech uzavřena od kruhového objezdu v Částkově ulici až po Sladkovského ulici. Kvůli pracím je také upravena trasa tramvajových linek.

Uzavírky jsou u Kozolup i Všerub

Pracovní ruch probíhá i na silnici mezi městem Všeruby a obcí Hunčice na trase Plzeň – Karlovy Vary. ŘSD tady provádí poměrně výrazné stavební úpravy. Na hlavním tahu jsou v obou směrech vybudovány nové plnohodnotné levé odbočovací pruhy. Autobusové zastávky jsou v obou směrech přeloženy za křižovatku. Silnice je průjezdná, provoz je veden kyvadlově. Výraznější omezení se budou týkat silnice III/2051, která bude zcela uzavřena. Během první etapy, která potrvá do 1. září, bude silnice uzavřena v obou směrech, tedy ve směru od Všerub i Hunčic. Během druhé etapy, od 2. září do 6. října, už bude silnice uzavřena pouze ve směru od Všerub.

Nebezpečnou křižovatku v centru Kozolup na severním Plzeňsku nahradí ještě letos kruhový objezd. V současné době pokračuje třetí etapa, která až do 25. září kompletně uzavřela větev křižovatky na Nýřany Objízdná trasa vede přes Křimice, západní okruh, Vejprnice a Tlučnou.

Další dopravní komplikace čeká na řidiče u Nepomuku. Zavřená je tady frekventovaná silnice I/20 z Plzně do Písku. Při budování odbočovacího pruhu a rozšíření komunikace totiž v místě křižovatky došlo k velkému podmáčení terénu a byly zde odhaleny velké kaverny pod komunikací.

Od 19. srpna bude pokračovat oprava silnice na Sulkov. Její první část způsobila výrazné dopravní komplikace na kruhovém objezdu u Makra.