Čepovaná dvanáctka Plzeňského Prazdroje za 68 korun, desítka Gambrinus za 51 korun. S takovými cenami přivítali své zákazníky po Novém roce v plzeňské restauraci Wallis nedaleko centra města. Důvodem zdražení piva tady byla, stejně jako ve většině dalších provozů, změna sazby DPH. Do konce minulého roku spadalo čepované pivo do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty, nyní je to nově 21 procent.