/ANKETA/ Jako každý rok se pro mnohé z nás svátek svatého Martina neobejde bez tradičního svatomartinského vína a dokřupava upečené husy. Ta se bude letos opět podávat i v mnoha plzeňských restauracích. Dobrou zprávou je, že cena svatomartinského menu vzrostla jen minimálně.

Martinská husa podle Martina Jiskry. | Video: Deník/Petr Škotko

„Letošek je v rámci Svatomartinských hodů cenově jiný než minulý rok. Loni byly hody dražší o 15 až 20 procent oproti předchozímu roku, letos předpokládám, že se zdražení projeví pouze podle oborové inflace, která je na úrovni 8-10 procent,“ říká Luboš Kastner, Člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Cena za kompletní porci svatomartinské husy se tak nyní pohybuje kolem 500 korun. Přesto jsou ve většině oslovených restauracích polední i večerní časy beznadějně vyprodané. To potvrzují i zástupci plzeňských restaurací oslovených Deníkem.



„U nás host dostane porci svatomartinské husy za 499 korun, oproti loňsku došlo ke zdražení jen o jednotky procent. Celou husu, což je porce pro 4 – 6 lidí, máme za 1999 korun. Husu podáváme s variací knedlíků a bílým zelím s rozinkami. Ale v pátek i v sobotu už máme úplně plno, ještě by se snad našlo několik míst v neděli,“ potvrzuje zájem lidí Kateřina Kopejtková, provozní Restaurace U Salzmannů.

Podobná situace je i v jiných restauračních zařízeních. „Tradiční svatomartinské menu nabízíme od pátku do neděle a první dva dny už u nás žádné místo nenajdete. Cenu jsme se snažili udržet stejnou jako loni, takže porce husy s variací knedlíků a červeným zelím u nás stojí 485 korun,“ říká Karel Makrlík z Restaurace U Mansfelda.

Ve známé Hospodě Na Spilce nabízí speciální svatomartinské menu od 9. do 19. listopadu a porce svatomartinské husy s bílým a červeným zelím zde stojí 495 korun. Za celou pečenou husu, pokud si ji alespoň den dopředu objednáte, zaplatíte 1450 korun.

Pokud už žádné místo v některé z plzeňských restaurací nenajdete, stále máte možnost svatomartinskou husu, husí játra nebo kaldoun ochutnat. Například v sobotu na Svatomartinských hodech na Bolevecké návsi a na Selském dvoře U Matoušů nebo o den později, v neděli 12. listopadu, na hodech v Habrmannově parku na Doubravce.

Svatomartinské menu v restauracích mírně podražiloZdroj: Deník/Pavel BoudaSvatomartinské posvícení s ochutnávkou vín a živou hudbou se už tradičně koná i na hradu Radyně, kam v sobotu ve 14 hodin přijede samotný svatý Martin na koni i se svými družiníky.

Pečenou husu si ale můžete dopřát i doma a pořídit si ji podle aktuálních informací a akčních nabídek v plzeňských obchodech. V Lidlu je k mání mražená husa v ceně 179,90 korun za kilogram, v Globusu za 169,90 korun a v Kauflandu za 159,90 korun za kilogram.

A za kolik se dá husa pořídit například v sousedním Německu? Řetězec Edeka nabízí husí prsa a stehna za 12,99 euro za kg, celou husu pak za 6,49 euro za kg. Další řetězec Netto má v letáku avizovanou za celou husu cenu 8,33 euro za kg.

„Nechť si ale lidé svátek vychutnají raději v prémiovém prostředí restaurace. To je to, o čem je gastronomie. Fast foodu a rozvozů si lidé po covidu užívají více a více. Ale tento svátek by měl být o kvalitě a zůstat v hospodách a restauracích,“ dodává Luboš Kastner.