Dopravní kolaps ráno navíc zesílila i nehoda kamionu, který zavadil o odstavené osobní vozidlo. Podle vyjádření náměstka primátora Aleše Tolara se jedná o akci, o níž bylo rozhodnuto už v říjnu ještě před nástupem nového vedení Plzně. To v reakci na dopravní kolaps svolalo jednání všech zainteresovaných subjektů a rozhodlo o řešeních, jak aktuální situaci zmírnit a do budoucna podobným událostem zabránit. Kritické místo od úterka bude řídit policie, zúžení pruhů ze dvou na jeden bude vázáno jen na pracovní dobu, která je stanovena od 7 do 17 hodin.