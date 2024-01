Před 55 lety si Václav Dobrý musel sbalit věci a odejít z plzeňského učiliště. Nakonec se mu i přes problémy podařilo vystudovat vysokou školu a po čtrnácti letech se do školy vrátil na vedoucí pozici.

Plzeňan Václav Dobrý vyvěsil v den pohřbu Jana Palacha dva černé prapory. Skončilo to vyhazovem ze školy | Foto: Deník/Pavel Bouda

Bylo 30. ledna 1969 a do učebny Středního odborného učiliště Škoda v plzeňských Skvrňanech vstoupil ředitel školy, doprovázený dalšími dvěma pedagogickými pracovníky, aby přečetl následující prohlášení:

„Rozhodnutím pedagogické rady je vyloučen z dalšího studia na naší škole pro vícekrát opakované úmyslné narušování vyučování, zejména organizování stávky k upálení Jana Palacha, učeň Václav Dobrý. Jeho politické postoje jsou neslučitelné s morálkou studenta naší školy.“

Učeň 4. ročníku pětiletého zámečnického oboru Václav Dobrý si beze slov sbalil své věci a školu opustil. Bylo jen pár dnů po pohřbu Jana Palacha, a všechny školy v Plzni stávkovaly. Pouze na skvrňanském učilišti to stranické vedení školy a odborové orgány Škoda nedovolily a jednoznačně se distancovaly od veškerého dění, spojeného se stávkovou činností.

Byl to tehdy pro rodinu dvojí šok. Teď má Josef Hlavatý svoji pamětní desku

„Tak jsem jel koupit dva černý prapory, stálo mě to 32 korun československých, jeden jsem spustil z okna školy a druhý jsem vytáhl na žerď před budovou. Prostě jsem to tak cítil a byl jsem do všeho hrr. Proto mi taky přezdívali Dobrman. Možná by to prošlo, ale udali mě dva spolužáci,“ vzpomíná dnes třiasedmdesátiletý Plzeňan.

Ten se okolnosti svého vyhazovu ze školy i další zajímavé informace dozvěděl až po roce 1989 z dobových archivů. Nějaký čas pak pracoval v závodě Jaderné strojírenství, než se mu na přímluvu tatínka podařilo dostat na strojní průmyslovku, kde nakonec i odmaturoval. Ani následná cesta na vysokou školu nebyla bez překážek. „Jmenovaného nedoporučuji k přijetí na studium jakékoliv vysoké školy,“ stálo v posudku, zaslaném ředitelem škodováckého učiliště. „Hlásil jsem se na práva na Karlovu univerzitu a tomu bývalému řediteli jsem to nemohl odpustit. Naštěstí jsem se tam později přece jen dostal,“ říká Dobrý.

Po absolvování vysoké školy nastoupil jako právník na odboru školství Krajského národního výboru, ale nedlouho poté dostal jinou, nečekanou pracovní nabídku. „Šlo o zástupce ředitele školy právě na Středním odborném učilišti Škoda. A protože jsem se na KNV příšerně nudil a za ten půlrok jsem neotevřel ani šuplík, kývl jsem,“ usmívá se Dobrý.

To se psal rok 1983. A netrvalo dlouho a v roce 1987 se Václav Dobrý stává ředitelem. Té školy, ze které jej v lednu roku 1969 vyhodili.

Utajovaný Palachův pylon měla KSČ na očích. Památník bude teď dokončen

„Necítil jsem ale žádné zadostiučinění, i když mi to pár spolužáků v legraci připomínalo. Tenkrát jsem byl lump, ale dneska už bych do toho nešel. Maminka tenkrát týden proplakala a všichni ostatní se na to vykašlali. Ale já to tehdy nemohl jen tak nechat být,“ říká Dobrý. Ze svých archivů pak vytahuje na závěr ještě jednu zajímavost. „Víte jakou charakteristiku na mě napsali krajští školní inspektoři při jmenování do funkce ředitele školy? Že jsem v krizovém období let 1968 a 1969 stál na pozicích marxismu-leninismu!“

Václav Dobrý vydržel na pozici ředitele školy až do začátku devadesátých let, aby poté zamířil do soukromého sektoru. Ale to už je docela jiný příběh.