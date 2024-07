Zájemci budou moci nahlédnout do jednacího sálu rady, reprezentačních sálů, na radniční dvorky i do poslaneckého klubu, tzv. Eiffelky.

„Plzeňská historická radnice právem patří mezi ikonické budovy ve městě. Často za námi v průběhu letní sezony chodí turisté i místní, že by se do ní rádi podívali, a proto jsme se rozhodli komentovanou prohlídku radnice nově zařadit do našeho portfolia prohlídek pro veřejnost. Průvodce účastníky zavede i na místa, kam se běžně nedostanou,“ vysvětluje vedoucí Turistického informačního centra Visit Plzeň Dalibor Linda.

Vedle Sálu Luďka Pika, kde za kulatým stolem probíhají jednání Rady města Plzně, obřadní síně, sousední matriky a dalších reprezentačních prostor včetně monumentálního schodiště návštěvníky prohlídka zavede také do poslaneckého klubu, tzv. Eiffelky. Dvouúrovňovou místnost, ve které probíhají jednání zastupitelských klubů, propojuje kovové schodiště. To svojí konstrukcí připomíná pařížskou Eiffelovu věž. Pravděpodobně bylo vyrobeno ve Škodových závodech, nicméně jeho původ není doložen.

Prohlídky radnice se budou konat vždy v pátek od 16 hodin, v případě naplnění kapacity také od 17 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v Turistických informačních centrech Visit Plzeň vedle radnice a u hlavního nádraží anebo online prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka.

Plzeňská radnice postavená podle návrhu italského architekta Giovanni di Statia pochází z let 1554 až 1559. Výraznou část výzdoby průčelí tvoří četná sgrafita. Ta původní se do dnešních dnů nedochovala. Současná výzdoba pochází z doby rekonstrukce, která se odehrála na začátku 20. století. Autorem je malíř Jan Koula.