Milovníkům sportovního rybaření začala 16. dubna pstruhová sezóna a jejich cílem v západních Čechách se tak od tohoto dne stávají vyhlášené pstruhové revíry, především na Otavě, Mži, Střele, Teplé, Svatavě a Ohři.

Za povolenky do mimopstruhových i pstruhových revírů si letos zájemci připlatí. | Video: Deník/Pavel Bouda

Za rybářské povolenky si ovšem letos zájemci připlatí. Západočeský územní svaz prodává celoroční povolenku pro dospělého do pstruhového revíru za 1800 korun a na stejnou částku pak přijdou i povolenky do revírů mimopstruhových. V obou případech se jejich cena zvedla oproti loňsku o 200 korun. „Kategorií je ale více, třeba roční povolenka pro mládež a ZTP je do obou typů revírů shodně za 900 korun a zde se cena zvýšila oproti loňsku o stokorunu. Pak máme ještě kategorii dětské povolenky do 15 let a tam stojí obě 400 opět s nárůstem o 100 korun,“ říká Petr Dimitrov z Českého rybářského svazu v Plzni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Svaz prodává i nečlenské povolenky, ty jsou pouze v kategorii 10denní a stojí 2500 korun na mimopstruhové revíry a 3000 korun na pstruhové revíry.

„Pstruhová sezona začíná 16. dubna a končí 30 listopadu. Zároveň v ní platí mimo jiné i jedna novinka. Až do konce listopadu se smí vláčet, dřív se to nesmělo už od 1. září. Zároveň platí omezení, že od 1. září až do konce listopadu se smí používat nástrahy pouze s jednoháčkem,“ vysvětluje Dimitrov s tím, že i ten, kdo si koupí mimopstruhovou povolenku, může pstruhy chytat, ale nikoliv ve vyhlášených pstruhových revírech. A platí to i naopak.

Počet vydaných povolenek v západních Čechách podle údajů územního svazu v minulých letech pomalu stoupal, ale v poslední době stagnuje. Peníze získané z prodeje povolenek jsou přitom pro svaz důležité. Investuje je zpátky do nákupu ryb, které pak vysazuje do rybářských revírů. Jen před touto sezonou nasadili západočeští rybáři do pstruhových revírů 40 metráků pstruha, především pstruha duhového.

Ryby nechytám kvůli fotkám na Facebooku, říká rybář Jaromír Lev

K získání povolenky musí být zájemce držitelem rybářského lístku, který může získat buďto na základě absolvovaných zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku nebo předložením osvědčení o patřičném vzdělání v oboru, například střední rybářské školy či rybářského hospodáře. Může být i členem rybářské stráže. Cizincům jsou obvykle uznávány rybářské lístky z jejich země, to je třeba případ Slovenska.

„O povolenku je pak možné požádat osobně i on–line, ale dotyčný musí doložit vlastnictví rybářského lístku. Povolenka se v tomto případě po obdržení platby posílá fyzicky poštou,“ dodává Dimitrov.

O povolenku lze ale snadno i přijít. Pokud kontrola zjistí, že byl spáchán přestupek, tak je hříšníkovi zadržena a odeslána uživateli rybářského revíru, na kterém byl přestupek spáchán. V sazebníku trestů je třeba zadržení povolenky na dobu 15 měsíců. Nejčastěji se tresty ukládají za lov mimo denní dobu lovu, ponechání si více kusů ryb než je povoleno, nepřítomnost u nastražených udic nebo nešetrné zacházení s rybou.

„Přistihli jsme jednoho cizince s platnou povolenkou na Hracholuskách, ten tam měl třiadvacet kaprů, od 30 do 60 cm. Další dva zase měli osm kaprů zahrabaných v listí za sebou. A ti kapři ještě žili, takže se to řešilo i jako týrání zvířat,“ připomíná některé z případů Jaromír Lev, člen profesionální rybářské stráže Západočeského územního svazu.

Pytláků na plzeňských řekách přibývá. Vůči rybářské stráži bývají i agresivní

Západočeský rybářský svaz má nyní 30 tisíc členů, ne každý člen si však povolenku pořizuje. Ročně jich svaz vydá vydá kolem 23 tisíc.

A co vy? Vyrazíte na ryby? Se svými úlovky a zážitky se opět můžete podělit s našimi čtenáři. Máte foto, video? Vaše příspěvky můžete poslat na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte přitom na své jméno, rybník, řeku či region, kde jste kapitální rybu ulovili apod. A připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý