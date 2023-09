Dvanáctý ročník Psího dne se uskutečnil o víkendu v Plzni. Téměř dvě tisícovky páníčků se svými čtyřnohými parťáky a mazlíčky se setkali na prostranství za bývalou konečnou tramvají v Borském parku.

Psí den - veliké setkání psů nejrůznějších plemen a jejich páníčků v Borském parku v Plzni. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Psi se nadšeně očuchávali, poštěkávali a různě proplétali vodítky mezi sebou. Jejich majitelé měli možnost podělit se s dalšími o zkušenosti, nebo si prohlédnout a zakoupit z velkého množství nejrůznějších psích potřeb, krmiv a dalšího vybavení. Sehnat šlo pro pejsky prakticky cokoli. Od hraček, oblečení, obojků a postrojů, až po krmiva, výživové doplňky či třeba pelíšky.

Soutěžilo se o nej psa, a to ve dvou kategoriích. Mezi těmi většími vyhrála border kolie Tobby majitelky Elišky Kurcové. Mezi těmi menšími pak knírač Vižlík Lucie Váńově. Zájemci si pak mohli zaběhnout kolečko se svým psem v rámci Běhu pro útulky. Jedná se o charitativní projekt, který pomáhá opuštěným zvířatům v útulcích po celé České republice. Projekt funguje už 10 let a za tu dobu pomohl spolkům částkou 14 500 000 Kč. V Plzni se vybralo 30 027 korun. Částka se rozdělí mezi tři organizace pomáhající pejskům z Plzeňského kraje, a to Psí útulek u Šmudliny, Tlapky v naději a Svobodu zvířat Plzeň.