Za účelem přípravy prodeje vznikla pracovní skupina, která se soustředila mj. na to, za jakých podmínek se prodej nemovitostí uskuteční.

Prodej proběhne formou vyhlášení soutěže pro neomezený okruh zájemců. Soutěž bude dvoukolová. Vyvolávací cena bude podle Šloufa 93 milionů korun. V prvním kole uchazeči představí svůj záměr.

Očkovací centra vypomůžou pediatrům s očkováním dětí proti covidu

„V prvním kole bude vypsána výzva pro neomezený počet zájemců. Ti budou povinni předložit záměr – studii, která bude v souladu s odsouhlasenou územní studií Plzeň, blok Americká, Prokopova, Purkyňova, Resslova,“ vysvětlil dále Šlouf s tím, že všechny záměry budou poté předloženy zastupitelstvu. To následně schválí postupující do druhého kola. V druhém kole se bude soutěžit o nejvyšší cenovou nabídku. „Druhé kolo soutěže bude probíhat formou aukce. Vybraní zájemci budou soutěžit o to, který z nich nabídne nejvyšší kupní cenu. Vyvolávací cena pro druhé kolo soutěže bude 93 milionů korun a minimální příhoz bude 500 tisíc korun,“ dodal radní. Až do podpisu kupní smlouvy může město bez udání důvodu celou soutěž zrušit.