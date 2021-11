Na pozemku na okraji města ve směru na Domažlice a Německo plánuje investor výrobu a výzkum. Plzeňští zastupitelé již schválili, že část získaných peněz použije město na rekonstrukci bytů pro mladé. "Z prodeje pozemků bývalých kasáren získáme více, než jsem čekal. Společnost CTP VIII nabídla v soutěži letos v říjnu víc než druhý zájemce, kterou byla skupina Accolade," řekl radní pro ekonomiku David Šlouf.

Kasárna v Zátiší.Zdroj: Archiv

Část peněz získaných z prodeje použije Plzeň na dostupné bydlení, za 86 milionů korun například opraví byty v domech ve Smetanově a Kotkově ulici v centru Plzně, které by měly využívat především mladé rodiny.

Za prodej areálu chtělo město původně 120 milionů korun. Zájemci byli původně čtyři, zastupitelé z nich vybrali dva, mezi nimi také Accolade, který poté soutěž vyhrál s nabídkou 163 milionů korun. Následně se ozval CTP Invest, který nabídl 200 milionů korun. Město po poradě s právníky původní soutěž zrušilo a vypsalo novou, v níž stanovilo minimální cenu 200 milionů korun. Přihlásili se dva zájemci, Accolade a CTP VIII, která soutěž nakonec vyhrála.

"V místě chceme kombinovat řadu funkcí inovativní výroby, výzkumu, vývoje a služeb při maximálních environmentálních standardech," sdělil ředitel CTP v ČR David Chládek, podle kterého bude projekt přínosem pro město a logickým pokračováním zóny Borská pole, jejíž součástí už je řadu let CTPark Plzeň. Podle Chládka tam v současné době působí 45 firem a pracuje více než 4000 lidí.

Pozemek bývalých kasáren Zátiší získalo město před 20 lety zdarma od státu. Mělo ho jako rezervu pro depo vozů MHD, které se nakonec vystavělo v areálu Škody Transportation v roce 2014. Uvažovalo se také o možnosti, že se v místě vystaví nové byty pro mladé rodiny, k čemuž nakonec nedošlo.

Podle radního Šloufa platí pro území regulační podmínky, které musí nový vlastník dodržet. Ručí také kaucí ve výši 58 milionů korun pro případ, že by nestihl stavbu dostavět do konce března 2029. "Do konce března 2024 musí požádat o územní rozhodnutí a do 30. září 2026 (podat) žádost o stavební povolení," uvedl Šlouf.