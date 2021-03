Plzeňští radní odsouhlasili poskytnutí dvoumilionové dotace fotbalovému klubu Viktoria Plzeň a dotaci jeden milion korun pro Handball club Plzeň-Újezd. Poskytnutí dotací musí ještě schválit zastupitelé. „Viktoria Plzeň – fotbal z. s., dlouhodobý nájemce sportovního areálu v Luční ulici, podala žádost o dotaci na modernizaci stávající tréninkové plochy druhého hřiště v daném areálu. Rekonstrukce bude zahrnovat zemní a výkopové práce, stávající přírodní povrch bude zcela odstraněn a bude provedena výměna podkladu sportoviště. Následně proběhne realizace podloží a zatravnění včetně opravy drenážního a závlahového systému,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Handball club Plzeň-Újezd požádal město o individuální investiční dotaci ve výši jeden milion korun na dofinancování projektu rekonstrukce stávajícího antukového hřiště s osvětlením na hřiště s umělým povrchem včetně nového osvětlení, a to ve sportovním areálu v ulici Staroveská v plzeňském Újezdě. Celkové náklady jsou odhadnuty na 4,6 milionu korun. Předpokládaný začátek rekonstrukce je naplánován na srpen 2021, dokončeno by mělo být do konce října 2021,“ doplnil Zarzycký.