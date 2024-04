„Rozšíříme tak náš městský bytový fond a zároveň tím zvýšíme nabídku dostupného bydlení. Platí, že každý byt se počítá, aktuálně jich Plzeň vlastní zhruba 2500. Konkrétně na předfinancování tohoto projektu máme v městském fondu celkem 52 milionů korun včetně DPH, dotaci bychom chtěli získat ve výši 26,05 milionu korun,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Podle radní pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení Světlany Budkové je možné získat dotaci na 12 ze 14 bytů. „V případě bytů z dotace budou určeny osobám v bytové nouzi, tedy těm, jež nemají vyhovující bydlení a jejichž příjem nepřesahuje výši 6. decilu, což je nyní přibližně 31,8 tis. Kč u jednotlivce a např. 41,4 tis. Kč u samoživitelky s jedním dítětem do 13 let. Konkrétní hodnota platná vždy pro daný rok bude zveřejňována na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj,“ vysvětlila Světlana Budková. Nájemníci by se do nového objektu měli stěhovat v roce 2026.

Podle Světlany Budkové ale nejsou Křimice jediným menším městským obvodem, v němž se Plzeň chystá stavět byty, či už přímo staví. Před pár dny byla zahájena výstavba například v Malesicích, kde po zbourání zchátralého objektu a výstavbě takzvaného Nového Šuferajnu vznikne celkem 11 městských nájemních bytů.