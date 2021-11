Hlavní vlakové nádraží a další místa v centru Plzně jsou lokalitami, kde občany města i turisty obtěžují skupinky často podnapilých lidí bez domova. Město proto chystá vznik bezalkoholových zón.

„Téma zatím není uzavřeno, o nové vyhlášce se nyní vedou diskuze na politických a odborných úrovních. Myslel jsem si, že bychom mohli stihnout předpis v zastupitelstvu projednat do konce roku, ale to se určitě nestihne,“ řekl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký, podle kterého by se tak mohlo stát na začátku příštího roku.

Pokud vejde tzv. alkoholová vyhláška v platnost, bude lidem alkohol odebírán na místě. „Dojde případně i k dalším postihům. Nicméně pro problematické lidi bez domova je největším postihem právě odebrání alkoholu,“ uvedl dále Zrzavecký.a

Nejvíce problematických lidí bez domova popíjejících alkohol na veřejných místech se dnes podle něj vyskytuje v centru města, konkrétně u hlavního vlakového nádraží a na Americké třídě.

„Samozřejmě ale musíme počítat s tím, že když uděláme v jednom konkrétním místě bezalkoholovou zónu, pravděpodobně se stane, že se lidé přesunou na jiné místo. Takovéto situace je nutné predikovat a s nimi související otázky doladit, aby se nestalo, že se budeme za nedlouho vyhlášku muset znovu upravovat,“ upozornil radní.

„Několikrát už se totiž stalo, že když se policistům podařilo situaci zklidnit, jako například na hlavním vlakovém nádraží, lidé bez domova se přesunuli na Slovany do Francouzské ulice, do lokality U Ježíška a do Kopeckého sadů,“ řekl Zrzavecký.

Lokality nyní město vytipovává ve spolupráci s plzeňskými obvody, městskou policií a Policií ČR. Na názor se chce také ptát neziskových organizací, jednání s nimi teprve proběhnou. „V momentě, kdy to budeme mít doladěné i s terénními pracovníky, můžeme se pustit do projednávání dokumentu s městskými obvody a zastupitelstvem. Věřím, že zastupitelé vyhlášku schválí,“ uzavřel Zrzavecký.

Na problematiku bezdomovectví se zaměřila nedávná studie odborníků z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Vyplývá z ní, že Plzeňané jsou pro, aby ve městě vznikly bezalkoholové zóny. S jejich vytvořením souhlasí z 754 dotázaných 91 % respondentů.

Více než čtvrtina z téměř 300 bezdomovců, kteří se v Plzni zapojili do průzkumu, žije na ulici méně než rok. Polovina z dotázaných bezdomovců pobývá na území centrálního obvodu.

Dokument je podle vedení Plzně dosud nejrozsáhlejší studií věnovanou bezdomovectví v ČR. „Městu bude podkladem pro vytvoření koncepce systémového řeše-ní bezdomovectví,“ řekl radní pro ekonomiku David Šlouf.

Další údaje ze studie o bezdomovectví v Plzni:

∙ 57 % oslovených lidí bez domova žije na ulici do pěti let

∙ Tři čtvrtiny lidí bez domova tvoří osoby ve věku 26 až 55 let

∙ Tři čtvrtiny lidí bez domova jsou muži

∙ Tři čtvrtiny lidí bez domova mají státní příslušnost ČR, zhruba jedna pětina SR

∙ Dvě třetiny lidí bez domova nepobírají sociální dávky

∙ Více než polovina lidí bez domova přišla o stabilní práci v letech 2019 až 2021

∙ Třetina lidí bez domova ne-byla za poslední rok v kontaktu s nikým ze své rodiny, třetina byla v kontaktu s rodiči