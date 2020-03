Připravuje další byty určené seniorům, samoživitelkám, zdravotně znevýhodněným či mladým lidem vycházejícím z dětských domovů. Na jaře také představí nový registr pro zájemce o byt a otevře kontaktní centrum, kam budou moci lidé osobně přijít.

„Připravujeme rekonstrukci domů v Korandově ulici za téměř 80 milionů korun a osm nových sociálních bytů vybudujeme v objektu U Radbuzy 8. Odhadované náklady jsou 13,7 milionu korun, projekt by měl být dokončen v září 2020. Na Nové Hospodě v Prostřední 48 vznikne předěláním nevyužitých nebytových a společných prostor 20 nových bytových jednotek a zázemí pro Mezigenerační centrum TOTEM. Pro lidi bez domova vybudujeme zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pro Městskou charitu Plzeň a pro Armádu spásy ČR, která by měla v Plzni provozovat azylový dům se speciálním režimem. Inspiraci pro vybudování jsme sbírali v Nizozemí a ve Francii. Naším největším projektem v bytové oblasti je nyní revitalizace Zátiší, kde vznikne 183 nových bytů,“ uvedl plzeňský radní David Šlouf.