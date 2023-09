Bývalou školkou, která ve vile během komunismu fungovala, prošly stovky dětí. Na kdysi krásné místo v památkové zóně Bezovka v Plzni je ale dnes smutný pohled. Vilu významného průmyslníka v současné době vlastní soukromý majitel, který se o historický klenot příliš nestará.

Vila slavné rodiny Rudolfových v plzeňské ulici U Svépomoci v památkové zóně Bezovka chátrá. | Video: DeníkŠimon Bukovjan

Příběhy opuštěných budov.Zdroj: DeníkDo domu zatéká, okna jsou rozbitá, zahrada je zarostlá. O otřesném stavu objektu vypovídá i stav vchodových dveří, které tu spíše nejsou než jsou.

„Byla to nádherná budova, naše děti tam chodily do školky. Školce se říkalo u Rudolfů, neboť se tak jmenovali i původní majitelé. Nyní se občas na pozemku někdo objeví a poseká trávu. Ale jinak je hrozné, v jakém stavu vila je," pokyvuje hlavou paní Květa, která bydlí v sousedství vily.

Zdroj: DeníkŠimon Bukovjan

A s kritikou současného stavu se ihned přidává i Irena, která dokonce do místní školky jako malá chodila. „Pamatuji si na krásný hlavní vstup, dole jsme měli šatny. Byly zde obrovské místnosti, nacházela se zde velká hala. Pamatuji si i dřevěné schodiště, které vedlo do horních pater. Školka měla tři třídy, do kterých byly děti podle věku rozděleny. Kolem vily se rozkládala obří zahrada, kterou jsme využívali velmi rádi. Na ni se nacházel dětský kolotoč, prolézačka a houpačka. Na houpačku jsme chodili za odměnu. Chtěla jsem, aby do školky chodil i můj syn. To bylo v roce 2001. Školka v té době ještě fungovala, ale v září stejného roku ji zrušili. Musela se přestěhovat do Tomanovy ulice, kde sídlí dodnes,” vzpomíná Irena.

K současnému stavu budovy se vyjádřil architekt Petr Klíma, odborný garant a manažer projektu Plzeňský architektonický manuál a předseda spolku Pěstuj prostor. „Dům si nezaslouží být v takovém stavu. Okna jsou otevřená přes zimu, do domu zatéká. Jde o krásné místo s největším pozemkem v Bezovce. Ještě v osmdesátých letech jsem do této školky chodil. Pamatuji si na dřevem obložený noblesní interiér. Obávám se však, že vše už bude zdevastované," tvrdí.

Podle jeho slov se jedná se o konzervativní, klasicizující dům, jenž byl už ve své době architektonicky překonán stavbami, které se v okolí Bezovky začínaly stavět, stavbami, které měly již zřetelně modernistické tvarosloví včetně plochých střech. „Dům architektonicky sice není tím nejcennějším, co Bezovka nabízí, ale zcela jistě si zaslouží pozornost. Je smutné, že takový dům je prázdný a neproudí v něm život, což je samozřejmě právo majitele, ale ten by měl mít také odpovědnost k jeho údržbě. Dům sice není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně,” vysvětlil Klíma.

Dům si nechal navrhnout v tehdy nově vznikající vilové čtvrti František Rudolf, syn zakladatele firmy J. K. Rudolf, architektem Rudolfem Eislerem. Po válce firmu Rudolfových tehdejší režim znárodnil a stejně tak vilu, ve které nechal zřídit mateřskou školku pro děti. Podobný osud si vysloužily i další vily z této čtvrti a v některých fungují mateřské školky dodnes.

„Rodina Rudolfových byla v Plzni velmi významná. Proslavila se především výrobou čerpadel, vodovodů, plynovodů a nabídkou rozsáhlé palety zboží, jako byly například pračky, ledničky, plynoměry nebo kuchyňská a koupelnová vybavení. Další zajímavostí je, že pan Rudolf byl venezuelským konzulem, na což upozorňovala i donedávna pamětní deska na fasádě domu,” popsal Klíma.

Rodinný dům Františka a Miloslavy Rudolfových

Kde stojí: U Svépomoci 1855/11 (Plzeň) Plzeň-Jižní Předměstí, MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)

GPS lokace: 49.7315353N, 13.3672339E

Kdy a kým byl postaven: Architekt Rudolf Eisler, stavitel Müller & Kapsa

Kdy a jakou zažil největší slávu: 30. léta - dům slavné rodiny. Období během komunismu - mateřská školka

Odkdy a proč chátrá: Od roku 2001 je budova v soukromém vlastnictví a od té doby chátrá. Příčinou chátrání budov tohoto typu jsou mnohdy nedostatečné finance majitelů nebo podnikatelské zájmy pasivních investorů, kterým je jedno v jakém stavu se nemovitost nachází, neboť jejich hlavním cílem je generovat pasivní příjem z pronájmů nebo kapitálového růstu, aniž by se aktivně angažovali v provozu nebo údržbě nemovitosti.