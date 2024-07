„Jde o další dokončený úsek sítě plzeňských greenways, který umožní cyklistům vyhnout se silnici. Provoz na stávající komunikaci z Útušic do Radobyčic, po které vede cyklotrasa 2125 totiž zhoustnul. Cyklisté se nyní dostanou po stezce z Hradiště přes Radobyčice až na hranici katastru města. Pro Plzeň jsou tyto cyklovýpadovky, zvlášť pokud vedou většinou po rovině, důležité. Do naší metropole totiž dojíždí autem za prací nebo do školy hodně obyvatel okolních obcí a vytvořením souvislé, pohodlné a komfortní trasy pro kola jim nabídneme alternativu. Záleží nám tedy na tom, aby brzy vznikly i další navazující úseky, které už jsou třeba v Útušicích a Štěnovicích naprojektované. A v budoucnu by trasa mohla pokračovat až do Přeštic,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Na navazujících úsecích budoucího pokračování greenway Úhlava už někde stezky jsou, jinde se teprve připravují.

„Aktualizujeme projekt pro územní řízení na pokračování cyklostezky až na konec našeho katastru, řešíme majetkové vztahy a domluvili jsme se už na vykupování pozemků. Takže připravujeme smlouvy a budeme řešit projekt i dál, abychom se dostali až na hranice Štěnovic,“ potvrzuje snahu o prodloužení cyklostezky starosta Útušic Václav Fink.

Právě otevřená cyklostezka není ani tak výjimečná svou délkou, ale využitím nepotřebné lávky, která přemostila lahošťskou rokli. Zajímavá je i historie samotného názvu rokle. Kdysi se tu prý vzhledem k hustému porostu keřů hlohu říkalo V hlohoští, později zjednodušeně V holoští, až se časem název zkomolil na dnešní V Lahošti.

„Jen málokterý Plzeňák před stavbou této cyklostezky věděl, kde je rokle V Lahošti. Po dnešku to, doufám, bude vědět každý plzeňský cyklista,“ dodává David Procházka, starosta třetího městského obvodu, kam Radobyčice spadají.

Celková délka stezky se třemi výhybnami je 850 metrů, šířka 4,5 metru, a to včetně zmíněné lávky, kde končí katastrální území města Plzně a začíná katastr obce Útušice. Délka nosné konstrukce lávky je 39,5 metru. Původně tato konstrukce přemosťovala komunikaci I/27 na Borských polích v Plzni. S výstavbou prodloužení tramvajové trati na Borská pole byla lávka demontována a nahrazena mostem pro tramvaje. Od té doby na své nové místo čekala u polní cesty jen kousek od dálnice D5.

Kolem stezky bylo vysázeno na 41 listnatých stromů převážně lip a dubů, ale také jabloní, švestek a třešní. Ty doplňuje 33 keřů. Jde o růže a zde původní hlohy. Okolní plochy stezky byly osety bylinnou luční směsí.

Stavbu za téměř 18 milionů korun, kterou pro město zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, realizovala firma EUROVIA CZ.