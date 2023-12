Přesnou příčinu pondělního požáru kabelů v tělese lávky přes řeku Radbuzu v centru Plzně sice určí vyšetřovatel, ale skutečností je, že přímo v tělese lávky, jen kousek od vstupu do kavárny, měli svůj improvizovaný příbytek bezdomovci.

Pracovníci dopravních podniků kontrolovali po požáru lávky přes Radbuzu kabely, které mohl oheň poničit. | Video: Deník/Pavel Bouda

Místo není nijak velké a i přístup do něj je přes zábradlí lávky poměrně obtížný. Přesvědčili se o tom i pracovníci Plzeňských městských dopravních podniků, kteří prostor pod lávkou kontrolovali, aby zjistili případné škody.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„V tom stísněném prostoru pod lávkou bydlel bezdomovec, měl tam svíčky, petrolejky, PET lahve a další věci. My teď zjišťujeme, jestli nejsou poškozené trakční kabely, které tady jsou nově položené a jestli jsou všechny, protože v tom tubusu lávky byly nalezeny zbytky nastřihaných kabelů. Doufáme, že to není žádný z těch, co by tady měly být. “ řekl Deníku na místě Petr Vracovský, vedoucí střediska měníren PMDP.

Hořelo na lávce přes Radbuzu, doprava v centru Plzně stála

Kontrola kabeláže v tělese ocelové lávky však nakonec naštěstí dopadla dobře a žádné přímé škody dopravnímu podniku vlivem požáru nevznikly. O tom, že poškození lávky není po požáru nijak závažné, svědčí také to, že už je otevřená i pro chodce.