„Informace zveřejněné starostou devátého městského obvodu jsou nepravdivé a zasahují do dobré pověsti města Plzně. I přes to, že pan Tolar byl vyzván k omluvě, nestalo se tak. Aby si město zachovalo dobrou reputaci, tak musí reagovat,“ řekl primátor Plzně Pavel Šindelář (ODS) s tím, že město teď požaduje, aby Tolar smazal svůj příspěvek na sociálních sítích a aby se za své jednání omluvil. „Pokud k omluvě nedojde, město nebude mít jinou možnost než podat občanskoprávní žalobu. Netěší mě, že takovéto kroky musí město podnikat, nicméně z hlediska jeho reputace to považuji za nezbytné,“ dodal primátor.

Pokud by podle Šindeláře město do Boleváku pouštělo jinou než z Berounky upravenou vodu, porušovalo by tím povolení, které k danému systému má, a dopouštělo by se protiprávního jednání. „A to odmítám,“ dodal primátor.

„Sociální sítě jsou plné různých informací, nebojím se tvrdit i lží a nesmyslů, a vždy je otázka, kdo tyto informace šíří či vydává. A v tomto případě se jedná o starostu městského obvodu, kdy městský obvod je součástí města Plzně. Pan starosta je veřejně známou osobou a má samozřejmě dosah, aby ovlivňoval mínění nějaké části Plzeňanů, nikoli bezvýznamné. Politici mají umět snést kritiku a dokonce vyšší míru kritiky, než běžný občan. Na druhou stranu to však nesmí přerůst nějakou hranici. V okamžiku, kdy nějaké vyjádření hranici přeroste, tak by se město mělo bránit. Zároveň osoba, která něco říká do veřejného prostoru, tak má také nést nějakou zodpovědnost. A politik má tuto zodpovědnost vyšší, nežli běžný občan," řekl dále Šindelář.

Za nesmysl označil Tolarovo vyjádření také jednatel společnosti Stavmonta Milan Leška, která je zhotovitelem stavební části. „Není technicky možné, aby se do potrubí vedoucího přečištěnou říční vodu z úpravny do rybníka dostala pitná voda z vodovodu,“ řekl Leška. „Systém na napouštění vody do Velkého Boleveckého rybníka není opravdu jakkoliv napojen na městský, ani jakýkoliv jiný vodovodní řad s pitnou vodou. Jediným zdrojem pro jímání vody je Berounka. Je velice smutné, když komunální politik takovýmto způsobem haní práci druhých a šíří nepravdy. Nevím, z jakých zdrojů pramení jeho informace. Myslím si, že když už se ze své pozice opírá o nějaké informace, tak by měl říct, od koho je má," uvedl dále Leška.

„Zkoušky technologie úpravny vody pro Velký Bolevecký rybník probíhaly pod vedením dodavatele technologického vystrojení, firmy Envi-Pur, a to v úterý 13. září 2022 a ve středu 14. září 2022. Během těchto zkoušek byla upravena voda z řeky Berounky (více než 200 metrů krychlových) a naplněna akumulační nádrž o objemu 15 metrů krychlových. Testováno bylo i čerpání do Velkého Boleveckého rybníka. Od čtvrtka 15. září došlo z důvodu dlouhotrvajících dešťů k zakalení řeky Berounky a překročení povoleného limitu zákalu (30 NTU), při kterém je technologie z bezpečnostních důvodů odstavena. V pátek 16. září dokonce tato hodnota překročila 100 jednotek zákalu NTU. V pátek tak technologie nemohla být spuštěna, ale do Velkého Boleveckého rybníka byla čerpána upravená říční voda z testování a zprovozňování technologie úpravny vody z předchozích dní. V žádném případě se nejednalo o pitnou vodu z vodovodního řadu,“ uvedl provozní ředitel Vodárny Plzeň Josef Máca. „Celá úpravna vody je naprojektována a postavená tak, že neexistuje žádné propojení mezi technologií a vodovodním řadem. Pitná voda je do úpravny přivedena pouze na sociální zařízení a na dvě bezpečnostní sprchy," doplnil jednatel společnosti Envi-Pur Milan Drda.

Na pondělní mimořádné tiskové konferenci byl předložen i protokol o zkouškách, tedy rozbor vody pouštěné do Boleváku, ze kterého vyplývá, že se jedná o upravenou říční vodu. Dokazují to dva parametry, a sice hodnota pH a hodnota barvy, které by v případě použití pitné vody z vodovodu byly jiné.

Malesický starosta Aleš Tolar, který na svém facebookovém profilu v pátek 16. září mj. uvedl, že se slavnostním zahájením napouštění Boleváku je to jinak, než jak vedení města prezentuje, a že pro záběry fotografů a novinářů byla použita pitná voda odebraná z vodovodu, si za svým tvrzením stojí. Uvedl, že omlouvat se nebude a svůj příspěvek na Facebooku mazat nehodlá. Dále tvrdí, že má informace, že pitná voda byla pro slavnostní zahájení napouštění v zásobníku předem připravena. Zdroje informací však odmítl zveřejnit.

„I nadále trvám na svých prohlášeních a věřím svým zdrojům informací, které ale nebudu prozrazovat. Jsem připraven čelit i případným právním krokům, které město zmiňuje. Na pondělní tiskové konferenci zazněly technické informace o tom, že systém není propojen s vodovodním řadem příslušné dimenze, což má vyvracet mou informaci o použití pitné vody. K tomu sděluji, že jsem v žádném ze svých prohlášení netvrdil, že voda byla okamžitě odebírána z vodovodního řadu. Mám informace, že šlo o pitnou vodu předem před slavnostním ceremoniálem z vodovodu do zásobníku odebranou. Obávám se, že k rozhodnutí použít pitnou vodu místo vody říční mohlo být přistoupeno nejen z důvodu mechanického znečištění ve vodě po dešti, jak je nyní tvrzeno, ale i z toho důvodu, že 10. a 11. září (pět dnů před plánovaným spuštěním dopouštění) došlo v úseku řeky Berounky, odkud je voda k dopouštění Boleváku jímána, k vážné ekologické havárii a hromadnému úhynu ryb, přičemž zdroj tohoto pravděpodobně chemického znečištění řeky není znám. Při havárii došlo k úhynu několika set kilogramů ryb. K danému podotýkám, že přestože se nejednalo o zanedbatelnou událost, ale havárii, kterou na místě řešili hasiči, policie, Povodí a Rybářský svaz, město k události nevydalo žádnou zprávu a občany o ní neinformovalo," sdělil Tolar.

„Důvodem, proč jsem informace o okolnostech spuštění napouštěcího systému Boleváku zveřejnil, je to, že načasování slavnostního aktu, falešná interpretace a zatajování některých informací mělo posloužit pár dnů před volbami volebnímu uskupení SPOLU k politické propagaci. K tomuto byli zneužiti i novináři, jimž byla zaslána tisková zpráva, která podstatné informace o aktuální nefunkčnosti systému nezmiňovala a kdybych na ně neupozornil, veřejnost by se je nedozvěděla. V neposlední řadě považuji celý systém napouštění tak, jak je vybudován za neefektivní a v konečném důsledku neekologické řešení, které neodstraňuje příčinu ztráty vody z Boleváku. Jeho realizace byla neúměrně drahá (60 milionů korun) a náklady na roční provoz (sedm milionů korun) a energetická náročnost v době všeobecné potřeby úsporných opatření je pro město a jeho občany neodpovědná," dodal malesický starosta.