Zastupitelé na svém jednání 13. září schválili úlevy celkem 67 žadatelům. Konkrétně v případě nájemce budovy divadla a budovy parkovacího domu jde o částečné prominutí nájemného ve výši 40 procent za období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021 včetně, tedy částku 251 356 korun za prostory parkovacího domu, v němž s ohledem na uzavření Nového divadla byla významně snížena poptávka po parkování, a dále byla prominuta částka za provozování Restaurace ZA OPONOU včetně barů v Novém divadle ve výši 75 612 korun. V případě areálu Krašovská Aktivity centrum v Plzni zastupitelé rozhodli, že bude prominuto nájemné pro dané období leden až duben 2021 ve výši 201 923 korun, tedy ve výši 100 procent, neboť se jedná o neziskový subjekt, jenž neměl možnost požádat si o podporu jinde a z jiných zdrojů. Západočeské univerzitě v Plzni město, která má pronajaty prostory v areálu Plzeňského vědeckotechnického parku, byla prominuta částka nájemného ve výši 251 062 korun.

Už v červnu letošního roku rozhodli plzeňští radní o záměru poskytnout úlevy na nájemném za období leden až duben 2021 pro nájemce městských nemovitostí, ti tak mohli následně do konce července 2021 podávat žádosti. Zastupiteli schválené prominutí se týká například nájemce budovy Nového divadla i parkovacího domu, sportovního a volnočasového centra Krašovská Aktivity centrum a dalších. Celková suma úlev činí téměř 2,8 milionu korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.