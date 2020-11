„Za tímto účelem jsme od roku 2016 Fakultní nemocnici Plzeň poskytli už celkem devatenáct bytů. Dvacátým bytem je v tomto konkrétním případě jednotka o velikosti 1+1 v Plzenecké ulici o celkové podlahové ploše 63,6 metru čtverečních,“ přiblížil plzeňský radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Plzeňská fakultní nemocnice informovala, že ze strany jejich zaměstnanců stále eviduje velký počet žádostí o byt.

Podle radního Šloufa je nájemní smlouva uzavřena přímo s nemocnicí, a to na dobu určitou od šesti do jedenácti měsíců, vždy však do 30. září nebo 31. března kalendářního roku. Nájemné je stanoveno v základní výši, činí 86,86 korun za metr čtvereční za měsíc. Nájemce bytu je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu na výše uvedený byt výhradně však pouze s pracovníkem plzeňské fakultní nemocnice.