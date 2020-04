Američtí váleční veteráni, kteří v květnu 1945 osvobodili západní Čechy pod vedením generála Pattona, vyjádřili v této souvislosti Plzni velkou podporu. Z Ameriky přišly povzbuzující dopisy plné naděje a příslibů, že se veteráni na oslavy pokusí přijet v následujícím roce. Město jim nyní jako symbol poděkování a ochrany posílá ručně šité roušky od plzeňských švadlenek a zve je ke sledování živého vysílání.

„Letošní slavnosti měly být neobyčejným poděkováním těm, kteří nás přes 75 lety osvobodili, americkým a belgickým vojákům 3. americké armády. A místo toho se poprvé po 31 letech Plzeňané osobně neuvidí s válečnými veterány, neboť nám to nedovolí celosvětová koronavirová pandemie. Nicméně přesto významné výročí oslavíme. V duchu tiché vzpomínky položíme květiny k pomníkům a nabídneme on-line vysílání, kterým bychom se chtěli s našimi americkými přáteli propojit na dálku,“ uvedl primátor Martin Baxa. On-line vysílání se zajímavými rozhovory, dokumenty z uplynulých ročníků a živou hudbou v podání Pilsner Jazz Band, připravuje město na neděli 3. května.

Došlé vzkazy od válečných veteránů byly plné naděje. „Dobré ráno všem našim přátelům v Plzni jménem Patton rodiny a všech Američanů, kteří jezdí do Plzně, aby si s vámi užívali Slavnosti svobody. Moc nás mrzí, že tam letos nebudeme, ale víme, že tak jako my, ochraňujete to, co musíte. A že příští rok 2021 uspořádáte Slavnosti jako výroční! Všichni se na vás těšíme a prosím, zůstaňte zdraví! Bůh vám pomáhej!,“ natočil ve svém video vzkazu George Patton Waters, vnuk generála Pattona.

„Děkuji vám a všem skvělým lidem z Plzně za lásku a úctu projevovanou během našich minulých návštěv. I přesto, že zrušení letošních slavností je pro všechny zklamáním, budeme se těšit na opětovné setkání s přáteli v Plzni při 76. výročí osvobození, ve stejném čase a na stejných místech, příští rok! Mezitím vám a vašim rodinám věnujeme své modlitby za pevné zdraví a přání pozitivní energie,“ uvedl dále americký veterán Fremont Gruss s rodinou. „Je mi líto veškerého vašeho úsilí a plánování, ale chápu, čemu čelíte. Moje sympatie, snad příští rok na shledanou,“ sdělil syn amerického veterána Rob Gilbert.