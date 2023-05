Takzvané 'porcování medvěda', tedy rozdělování peněz z přebytků hospodaření za rok 2022 a dalších volných zdrojů schválili zastupitelé Plzně. Město tak rozdělí stovky miliónů korun na velké investiční akce i menší projekty.

Kruhový objezd u Makra na Nové Hospodě v Plzni. (archivní foto) | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Celkově bylo rozděleno téměř 1,3 miliardy korun. Největší část z peněz pro letošek dáme na posílení investiční výstavby, nicméně v plánu jsou i menší projekty z různých oblastí. Mně osobně například jako velkému fanouškovi naší zoo dělá radost projekt na nové zázemí pro primáty afrického pralesa. Současná dřevěná ubikace pro guerézy a kočkodany je v havarijním stavu a hrozí její zřícení. Za 29,8 milionu korun tam vybuduje zoo zcela nový pavilon,“ říká primátor města Roman Zarzycký.

Co se týče posílení investiční výstavby města, tak 80 miliony korun Plzeň přispěje na již avizovanou kompletní úpravu okružní křižovatky u Makra v oblasti Domažlické a Folmavské ulice. „Situace je tam už nyní za hranou únosnosti, denně tam projede až 19 tisíc aut. V příštím roce by měla proběhnout překládka inženýrských sítí a v roce 2025 pak samotná přestavba. Ta by měla trvat čtyři měsíce,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Dále město přispěje 350 miliony korun na výstavbu parkovacího domu Světovar a nebo 50 miliony na vestavbu bytů do objektu bývalého Kulturního domu v Červeném Hrádku. Tam vznikne osmnáct malometrážních bytů pro seniory a komunitní místnost pro sociální službu.

Město podpoří i chybějící sportovní infrastrukturu. Například ve sportovním areálu Prokopávka, kde vznikne nová dvoupodlažní budova se zázemím šaten a sociálním zařízením nebo ve sportovním areálu v Luční ulici, kde se zrekonstruuje nevyhovující zázemí šaten. Významná bude i rekonstrukce sportoviště a výstavba zázemí pro pozemní hokej při 4. základní škole, na kterou město uvolní 50 milionů korun. Plzeň se může těšit i na úplnou novinku, kdy město poskytne finance prvnímu městskému obvodu na projekt boulderingové stěny u současného Pump Tracku Bolevec u konečné zastávky tramvaje č. 1 a na ferratu, která vznikne na pískovci u Třemošenského rybníka.

V oblasti školství půjde 40 milionů korun na výstavbu mateřské školy v Újezdě, částka šest milionů podpoří přístavbu technologických učeben na 11. ZŠ a dvaceti miliony se dofinancuje projektová příprava přístaveb a nástaveb u 10., 21. a 22. ZŠ a 7. ZŠ a MŠ.

Téměř dvěma miliony podpoří Plzeň volnočasové aktivity dětí a jednoletým dotačním programem i desítky kulturních projektů, mezi než rozdělí bezmála tři miliony korun. Jedná se například o Mezinárodní filmový festival Juniorfest, Bohemia JazzFest 2023, Bonjour Plzeň 2023 nebo Noc Kostelů 2023.

Zastupitelé města také schválili účelové dotace na opravu památek. „Dotace tentokrát pomohou při rekonstrukci budovy Korandova sboru na Anglickém nábřeží, při opravě fasády domu s Alšovými sgrafity na rohu ulic Jagellonská a Petákova, dále pak při opravě areálu venkovské usedlosti na Koterovské návsi a při opravě střechy domu v Tovární ulici. I tento dům zdobí sgrafita Mikoláše Alše,“ uvedla Eliška Bartáková, radní města Plzně, do jejíž gesce spadá také památková péče. Upozornila, že všechny čtyři objekty jsou historicky cenné a byly prohlášeny nemovitými kulturními památkami.