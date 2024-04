Jedna je samoživitelka z Plzně se třemi dětmi, druhá je mladá dívka krátce po střední škole. První nutně potřebuje nové bydlení, protože žije s potomky v nevyhovujících podmínkách, a navíc jí zase vzrostl nájem, druhá měla velké osobní problémy a nevěděla, jak je řešit. Obě spojuje to, že se rozhodly hledat pomoc v Poradně pro ženy v Plzni. Ta lidem zdarma pomáhá už bezmála čtvrt století.

Vedoucí plzeňské poradny pro ženy Jaroslava Řehořová. | Video: Deník/Milan Kilián

Pomoc poradny vyhledala i Lucie Narovcová (35) z Plzně, svobodná matka tří dětí ve věku dva až 13 let. Přišla, neboť nutně potřebuje nové bydlení. S dětmi žije v městském bytě v Sedláčkově ulici, který je dle ní ve špatném stavu. Když se například snažila umýt okno, vypadlo jí na ulici. „Je tam moc závad, naprosto nevyhovující prostředí. Od ledna mi navíc zdražili nájem o tisíc korun a v únoru mi přišlo další zdražení, o 400 korun, od března tak platím o 1400 Kč více než v prosinci. Přitom já mám rodičovskou devět tisíc korun, příspěvek na bydlení deset tisíc, přídavky na děti kolem tří tisíc. Platím školní obědy, družinu, insolvenci, což je velký závazek, takže mi po zvýšení nájmu zbyde cca 2500 korun na jídlo, drogerii a podobně. A to není moc,“ vysvětluje Narovcová s tím, že o nový byt žádala marně. Když už si nevěděla rady, poradila jí kamarádka poradnu, jejíž byla sama spokojenou klientkou. „Tady mi pomohli sepsat dopisy a teď čekáme na řešení. Navíc mi hodně pomohla zdejší potravinová pomoc. Dostávám trvanlivé potraviny, ale největší pomocí jsou pleny a sunar. To je oboje hodně drahé, takže je to velké plus,“ libuje si.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Klientkou poradny je i další Plzeňanka, Sabina Kuncová (19), svobodná, bezdětná dívka. „V soukromém životě jsem měla takové problémy, že jsem nevěděla, jak je řešit. Šlo o rodinné problémy, starosti se školou, prací… Potřebovala jsem třetí stranu, která mě vyslechne. Má nadhled a třeba i pomůže,“ vysvětluje s tím, že dostala tip na poradnu. Kontaktovala ji a nelituje. „Pomohli mi sestavit životopis, získat sebevědomí. Našla jsem díky poradně i práci. Chodím sem od loňského podzimu a stále mi pomáhají řešit situace, které v životě nastanou. Vždy se najde něco, s čím si nevím rady, a oni mi poradí,“ pochvaluje si Kuncová, která oceňuje i to, že se s pracovníky poradny setkává v určených termínech a beze svědků, může s nimi tak probírat i velmi osobní záležitosti, aniž by u toho byli jiní lidé.

„Od úterý do pátku se klienti objednávají na čas, abychom se jim mohli věnovat, aby měli soukromí. Ale v pondělí máme, jak my říkáme, den otevřených dveří, kdy jsme otevřeni všem. Od 9 do 16 hodin každý může přijít bez objednání,“ doplňuje k tomu sociální pracovnice poradny Alena Petrželková s tím, že poradna, ač sídlí v Plzni, slouží klientům z celého kraje. Nejde ale o terénní službu, zájemci se musejí dostavit do sídla na Husově náměstí.

Ač je v názvu poradny uvedeno „pro ženy“, tak pokud na dveře zaklepe zástupce jiného pohlaví, nemusí se bát, že by ho vyhodili. Pomohou s lecčíms. Jak již bylo uvedeno, řeší se zde velké množství nesnází, do nichž se člověk může dostat. „V současné době nabízíme zejména odborné sociální poradenství, to je poradenství pro lidi, kteří řeší nějaké praktické problémy týkající se bydlení, dávek, sepsání dokumentů nebo jiného faktického poradenství. Dále tu máme program, kde nabízíme poradenství týkající se vztahů v rodině a stabilizace pocitové části. Třetí částí naší práce je kompletní pomoc obětem trestných činů. Jde o pomoc obětem domácího násilí, kde mohou klientky využívat základní poradenství a pak využívají především terapii, nově máme i právní služby od advokátky,“ zbilancovala vedoucí plzeňské poradny Jaroslava Řehořová.

Cizinci jejich pomoc vyhledávají jen výjimečně, obracejí se spíše na Člověka v tísni a jiné obdobné organizace, ale např. Romové si do poradny cestu našli. Roli v tom sehrála i lokalita, kde poradna působí. Přibývají ale jiní klienti. „Stále více se nám ozývají v uvozovkách normální ženy, jež se dostanou do vážných potíží nějakou zásadní situací, která se jim uděje v životě,“ konstatuje Řehořová. Roli podle ní sehrává např. to, že když se lidem, kteří na to nebyli zvyklí, najednou nedostává financí, nevědí, jak situaci řešit, neboť český byrokratický systém žádostí je pro ně příliš složitý. „Druhou věcí je, že dnes už začíná být normální říci si o pomoc, když nemám co si namazat na chleba. Dříve se to lidé snažili zvládnout za každou cenu sami a došli si až na dno, dnes už si dokážou říct o pomoc či radu,“ pochvaluje si Řehořová.

Zásadní podle ní je, že i když se člověk dostane do velkých potíží, tak pokud má vůli poprat se s osudem, dá se to zvládnout. „Jsou lidé, kteří třeba nemají už od dětství rodinné zázemí, mají problémy, přijdou s velkými dluhy, nemají kde bydlet, nemají se o co opřít… Pokud ale mají vůli s tím něco dělat, tak mě úplně fascinuje, co vše dokážou. Každá situace se dá změnit, i ta úplně krizová. A i ten, co si zažil peklo, může žít pohodový život a zvládat ho,“ je přesvědčena Řehořová.

Počet klientů po covidovém útlumu roste. Získat finance na provoz ale není jednoduché. „Financováni jsme především z veřejných zdrojů, snažíme se žádat o dotace, kde se dá, máme registrovanou službu, na kterou dostáváme pravidelně určitou částku, to je taková naše jistota. Bohužel třeba darů od soukromníků moc nedostáváme. Máme tak akorát na provoz naší služby, abychom nemuseli nikoho propustit. Jedeme od nuly k nule. Na zvyšování standardu služby bohužel finance nejsou,“ přiznává na závěr vedoucí plzeňské poradny.