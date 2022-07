„Naší hlavní snahou bylo pomoci dětem, které přišly většinou jen se svými matkami či prarodiči do úplně cizího prostředí a pro něž je klíčové naučit se základy českého jazyka, a tím se lépe zařadit do běžných třídních kolektivů. Kurzy jsou sestaveny tak, aby svým obsahem odpovídaly potřebám ukrajinských dětí, které budou v Plzni absolvovat školní docházku a od září je čeká integrace do českého školského systému. Jde o intenzivní, čtrnáctidenní kurzy, které jsou, pro snadnější práci s dětmi a zachování individuálního přístupu k nim, rozděleny do dvou kategorií. První z nich se koná v dopoledních hodinách a je určena pro mladší děti ve věku sedm až deset let. Pro starší je vymezena odpolední výuka, každá skupina čítá maximálně deset dětí,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Polní ulice v Plzni na Slovanech má nové veřejné osvětlení a chodníky

Češtinu se děti učí nejen teoretickou výukou, ale i praktickými cvičeními, hrami a doprovodnými činnostmi. „Například v závěru prvního kurzu si děti nazdobily perníčky. Jde vlastně o klasickou výuku formou hry, kdy děti v rámci nějakého tvoření ani nepostřehnou, že se naučily nová slova a automaticky a nenásilně je přejímají,“ doplnila Bartáková.

„Zaznamenali jsme velké množství dotazů, zda město Plzeň realizuje nějaké jazykové kurzy. I když dlouhodobě pořádáme kurzy češtiny pro dospělé osoby z takzvaných třetích zemí, které jsou finančně podpořeny Ministerstvem vnitra České republiky v rámci projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni, cítíme potřebu pružně reagovat na aktuální situaci a zvýšený zájem a pomoci dětem, které od září čeká velká zkouška. V první fázi jsme otevřeli dva výše uvedené kurzy, nicméně jejich kapacita je omezená a poptávka značná. Kurzů češtiny je zejména pro děti držitelů dočasné ochrany stále velký nedostatek, i v rámci celého Plzeňského kraje, a proto v kontextu mimořádného zájmu plánujeme otevřít ještě jeden, poslední prázdninový běh, a to v termínu od 15. do 29. srpna 2022,“ upřesnila Tereza Šlajsová, organizátorka kurzů a projektová manažerka pro oblast cizinců zmíněného odboru.