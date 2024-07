Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ale může sdělit jména kandidátů až po přezkoumání přihlášek a vydání rozhodnutí o registraci 2. srpna.

V minulých senátních volbách v obvodu Rokycany zvítězil starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS. Své křeslo v horní komoře chce obhájit i letos, a to za Koalici starosta a senátor, který pomáhá s podporou ODS, TOP 09, uskupení Občané patrioti a Koruny České.

Za uskupení Pro náš kraj, v němž se spojila KDU-ČSL, Pro Plzeň, Agrární demokratická strana a Svobodní, by měl kandidovat starosta Rokycan Tomáš Rada a za STAN dlouholetý starosta Břas Miroslav Kroc. Svého kandidáta představilo i ANO 2011, je jím náměstek hejtmana Petr Vanka. SPD a Trikolora posílá do boje úředníka a ekonoma Jaromíra Pěnkavu a kandidátem ANO – lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy je podle webu programydovoleb.cz Václav Prokůpek.

V obvodu č. 11 Domažlice se do voleb přihlásilo devět kandidátů, je to o jednoho víc než v předchozích senátních volbách. Do boje o Senát míří jeden nezávislý kandidát, další vysílají uskupení ODS + TOP 09, ANO 2011, Piráti, STAN, SPD, KSČM a Pro náš kraj. Také Městský úřad Domažlice může sdělit jména kandidátů až 2. srpna.

Stávajícím senátorem za obvod Domažlice, který zahrnuje i část okresu Klatovy, je Vladislav Vilímec z ODS. Dalším kandidátem je bývalý senátor a krajský zastupitel Jan Látka, který kandiduje za ANO 2011.

Za Piráty bude o senátorské křeslo usilovat sušický zastupitel Jan Janda, za KSČM právník Ivan Maštálka a za SPD klatovský zastupitel, účetní Ján Ridzoň. Za STAN by měl kandidovat starosta Bělé nad Radbuzou a krajský radní Libor Picka. Uskupení Pro náš kraj pošle do volebního boje starostu Domažlic Stanislava Antoše a SOCDEM jednatele Václava Sladkého. Nezávislým kandidátem je klatovský právník Robert Baxa.