Poliklinika Slovany se zahalila v září do lešení. Důvodem jsou práce na nové fasádě, úpravě hlavního vchodu a zateplení budovy zatím ze strany do Francouzské ulice.

Polikliniku Slovany obklopilo lešení. | Foto: Skupina Privamed

„Cílem je i v dnešní době důležitý faktor, kterým je snížení nákladů na energie. Rekonstrukci tohoto typu si poliklinika již zaslouží, celkové investice se budou pohybovat kolem 20 milionů korun. Celá akce bude probíhat ve dvou etapách, kdy levá strana a hlavní vchod, což je 60 procent objemu prací, by měla být hotová na přelomu října a listopadu a pravá strana pak během prosince až ledna. Do konce ledna by mělo lešení z budovy polikliniky opět zmizet," uvádí mluvčí skupiny Privamed Eva Milerová. Opravy probíhají za provozu, podle ní s minimálním omezením.

„Za připomínku stojí i nedávná rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky, kdy moderní tvář získaly i všechny společné chodby a čekárny, které byly navíc opatřeny i novým navigačním systémem, barevné značení přispělo k lepší orientaci a navigaci ve vnitřním prostoru," dodala mluvčí.