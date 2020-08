Divadlo J. K. Tyla, Velké divadlo – 15. 8.: premiéra Korunovace Poppey. Tato Monteverdiho opera bývá často označována za první operu na historický námět, je to ovšem živý příběh plný intrik, vášní a násilností. Opus bude nastudován na základě historicky poučené interpretace barokní hudby.

Nová scéna – 16. 8.: premiéra Anastázie – poslední dcera cara. Na pozadí hudby Petra Iljiče Čajkovského rozvíjí světoznámý choreograf a režisér Youri Vámos příběh dívky, údajné přeživší dcery cara Mikuláše II. Anastázie. Velkolepá výprava přináší baletní historickou sondu s romantickou hudební kompozicí.

Filmové večery na Náplavce – 15. 8.: Poslední aristokratka. Festival Finále Plzeň nabízí během letošního léta sérii večerních filmových projekcí na prostranství centrální městské náplavky na Anglickém nábřeží. V sobotu od 21 hodin to bude česká komedie Poslední aristokratka. Vstupné zdarma.

Plzeňské kulturní předzahrádky. I tento projekt připravili pořadatelé Finále. Jeho návštěvníci si rezervují místo na venkovní zahrádce vybraného provozu a současně s tím si zakoupí vstupenku na filmovou projekci či hudební představení, zprostředkované přímo před zahrádkou/terasou provozovatele. Tento týden se nabízí dvě akce – 12. 8., 19 hodin: Rock&Grill - X-Cover (restaurace Dvanáctka), 13. 8., 21.15: Než skončí léto (Ibis Plzeň, Borská pole).

DEPO2015

Blik Blik: digitální hřiště v autobusové hale v areálu DEPO2015 vzniklé jako alternativa březnového festivalu, přináší to nejlepší ze současného audiovizuálního umění, které vám přiblíží hravou a zábavnou formou. Interaktivní světelné instalace si užijí děti i dospělí.

Góóól: výstava s největšími příběhy české kopané, na velkém hřišti si s dětmi procvičte nejen základy fotbalu, ale také týmovou spolupráci a férovou hru.

DEPOvLETU – 11. 8.: Budulínek, Dt‘n‘j, 13. 8.: Jásas! – řecká taverna, 14. 8.: Důležitá in formace, P. V. A., 15. 8.: Grill a bar, 16. 8.: Tanec s čertem a Čertovy nevěsty.

Náplavka k světu, 12. 8. - 29. 8. 2020: Multižánrový festival ve veřejném prostoru Náplavka k světu., který má za cíl oživovat řeky v centru Plzně, zakotví tentokrát na kopci U Ježíška. Čekají nás dva týdny nabitého programu, koncertů, workshopů, promítání filmů, jógy, tančírny, slam poetry nebo jen relaxace u nové kavárny U Ježíška s výhledem na řeku. Projekt se snaží především o trvalé změny veřejných prostranství kolem plzeňských řek v centru města (Mže a Radbuza). Doprovodný multižánrový kulturní program je prostředkem, jak obyvatele města a veřejnost k vodě nalákat.

Zach´s pub – 12. 8.: Luboš Pospíšil + 5P. Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo Yo band, Žáha…) a o generaci mladší muzikanti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl (též Schodiště, Hromosvod, V. Merta, Marsyas…), bubenice Pája Táboříková (též Payanoia, Jasná páka) a baskytarista Martin Štec (ex-Vltava). Luboš Pospíšil je český zpěvák populární hudby, v 70. letech 20. století člen souboru C & K Vocal, pak odešel na sólovou dráhu.

13. 8.: Polemic. Po neuvěřitelných deseti letech se na pódium u Zacha vrací bratislavská reggae/ska kapela Polemic, která působí na scéně už od roku 1989.

Papírna - projekt Léto pod komínem, 14. 8.: premiéra klipu Dr. Filipitche.

Léto v Prazdroji – 13. 8.: Zvlášňý škola (online prodej spuštěn). 14. 8.: kino u Formanky – Tenkrát v Hollywoodua.

Západočeská galerie - výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze poprvé představuje tvorbu svých studentů mimo hlavní město. Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění 19. století. Výstava se zaměřuje se na fenomén narůstání volného času v různých sociálních vrstvách, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění.

Unie výtvarných umělců Plzeň - do 21. 8.: 30 let spolu, výstava v mázhauzu plzeňské radnice, na které jsou členové unie představeni jako občané, kteří svými díly obohacují veřejný prostor města, podílejí se na kvalitě výrobků, které se vyrábí v našich podnicích, obohacují naše domovy o kvalitní umělecká díla. Někteří naši členové ilustrují učebnice, odbornou literaturu a knihy pro děti a mládež.

Galerie Jiřího Trnky – do 16. 8.: výstava Barva v krajině. Spolu s dalšími aktivitami u příležitosti 30. výročí svého založení připravila UVUP výstavu zhruba 40 svých členů a jejích hostů věnovanou krajině. Každý z vystavujících autorů přináší svoji uměleckou výpověď o krajině, v níž žije, setkává se, těší se s její obyčejností i krásou.

Od 9. do 30. 8.: výstava Barva na ulici 2020. Projekt Barva na ulici je mezinárodní výstavou velkoformátových pláten pod širým nebem. V tomto roce půjde již o 13. ročník této akce! Plátna výtvarníků členů UVUP, umělců z partnerského města Regensburg a z Weidenu, partnerského kraje Horní Falc, budou vystavena tradičně na hradební zdi v Proluce, v letošním roce je výstavní prostor rozšířen o Náplavku na Radbuze a plátna budou umístěna na zdi nad nově vzniklým prostorem.

Galerie města Plzně: výstava Václav Malina – Útěky a návraty. Po dvaceti letech, které uplynuly od retrospektivy v Západočeské galerii, se Václav Malina představuje ve „své“ Plzni velkou bilanční výstavou, uspořádanou k jeho 70. narozeninám.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: Ota Pavel – známý i neznámý, výstava představuje život a dílo známého spisovatele a novináře.

Galerie Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - Very British. Klobouky a pokrývky hlavy jsou součástí kultur již od samého počátku. Výstava Very British má za cíl poukázat na britské tradice v kontextu českého prostředí.

Západočeské muzeum

Hlavní budova: Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Tradiční výstava Západočeského muzea v Plzni ku příležitosti 40. plzeňského mezioborového sympozia, jehož tématem se stalo motto „Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století“. Jedním z důležitých fenoménů, který v souvislosti s nárůstem volného času v průběhu 19. století hrál nezastupitelnou společenskou úlohu, byla spolková činnost. Mezi nejvýraznější plzeňské spolky patřil od roku 1862 smíšený pěvecký sbor Hlahol plzeňský. Výstava nabízí návštěvníkům nejen pohled na historii této významné složky plzeňské hudební scény, ale poukazuje také na výrazné osobnosti, které v tomto spolku působily.

Muzeum loutek: expozici Nikdy v klidu! tvoří soubor čtrnácti originálních exponátů mapujících i v živé formě zachovávajících loutkářskou tvorbu výtvarníka Ivana Nesvedy, laureáta Umělecké ceny MP, a jeho spolupracovníků v letech 1990–2020. Nová podoba rodinného programu Expedice na niti pak umožní návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek expedičním způsobem. Vhodné pro všechny věkové kategorie. A vždy ve středu čeká návštěvníky loutkářská dílna profesora Skupy, ve které si děti mohou zkusit i výrobu jednoduchých loutek, nebo Lazebnický dvorek, kdy se mohou návštěvníci seznámit s detaily barokního lazebnictví. Muzeum nabízí také půjčení loutkového divadla.

Národopisné muzeum Plzeňska: Ladislav Rada – Ohlédnutí. Panelová výstava v průjezdu muzea shrnuje malířovu celoživotní uměleckou dráhu rodáka z Vojovic nedaleko Nepomuku. Vstup zdarma.

Věra Sidorjaková - Mezi soškama si připadám jako v ráji. Výstavou děl amatérské sochařky z Plas Věry Sidorjakové Národopisné muzeum Plzeňska volně navazuje na populární cyklus letních výstav v atriu Chotěšovského domu „Letní keramický dvorek“. Zatímco „Letní keramické dvorky“ představovaly tvorbu ryze profesionálních umělců a umělkyň z Plzně a Plzeňska, výstavou děl Věry Sidorjakové zahajuje Národopisné muzeum Plzeňska projekt, v rámci kterého se budou moci návštěvníci seznámit s tvorbou insitních a lidových tvůrců/umělců. Vstup zdarma.

Vyšívané s láskou. Lidová ornamentika Plzeňska ve fotografii. Panelová výstava ve sklepení muzea představuje tradiční ornament z Plzně a širšího Plzeňska, zachycený na starých negativech, fotografiích a současných digitalizátech.

Co je psáno, to je dáno. Jádro výstavy tvoří unikátní soubor kalamářů nejrůznějších typů, řemeslného či uměleckořemeslného zpracování z 18. – 20. století ze soukromé sbírky Zdeňka Sluky. Tento výjimečný soubor je zasazen do regionálního kontextu písemné kultury a obecně gramotnosti v městě Plzni téhož období. Návštěvníci se seznámí s úlohou jazyka a písma v utváření sociálně – kulturního prostředí Plzně 19. století a v rámci výstavy budou moci také absolvovat doprovodný program, určený především žákům základních škol.

13. 8.: Rok na vsi – domácká lidová výroba. V rámci prohlídky této části Národopisného muzea je možné absolvovat speciální doprovodný program, ve kterém se seznámíte s praktickými ukázkami jednotlivých druhů domácích řemesel, typických pro venkovské oblasti širšího Plzeňska. Seznámíte se s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si navíc vyzkoušíte zpracování ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího. Délka programu: 90 min. Zájemci se musí předem objednávat tel. čísle 378 370 201 nebo na e-mailu narodopis@zcm.cz a asmausova@zcm.cz

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze: Ikony – Okna do nebe. Ikony, náboženské obrazy východního křesťanství, jsou po staletí vnímány jako díla bytostně duchovní a současně tajuplná a hodná úcty. Ikony jsou tak jakýmisi okny mezi nebem a zemí. Náboženská úcta neplatí jim jako předmětu, ale svaté skutečnosti, kterou zastupují. Tvorba ikon není vnímána jako individuální umělecká činnost, ale jako předávání zprávy a porozumění boží pravdě.