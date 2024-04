V podsvětí historické varny v budově pivovaru, ale také v jídelním voze rychlíku na trase Plzeň – Praha. I taková místa vybrali pro dvacítku finalistů organizátoři 18. ročníku prestižní soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Do dvoudenního klání postoupili nejlepší čeští a slovenští výčepní, aby se opět po roce utkali o korunu toho nejlepšího.

„Byl to vždycky můj sen. Jakmile jsem se o téhle soutěži dozvěděl, hned jsem se hlásil. Vyšlo to až napodruhé. Nejvíc jsem se obával asi soutěžní degustace, v té si nejsem moc jistý. A když nevyhraju? Už samotná finálová účast je pro mě velká pocta. Jak pro mě, tak pro naši hospodu, když tam budu čepovat v košili účastníka soutěže s mým jménem, vlajkou a logem piva,“ usmíval se po prvním soutěžním dnu jediný západočeský účastník Jiří Červenka z Horního Slavkova.

Kromě zmíněné degustace museli soutěžící ještě v prvním dnu předvést v historických prostorách technického zázemí staré varny, takzvaném podsvětí, jak ovládají výčepní řemeslo. Před pětičlennou porotou dokazovali třeba své znalosti z vaření piva, umění v čepování na hladinku nebo nalévání piva z lahve. Vše pak museli doprovodit vlastní originální sebeprezentací.

Hned druhý den ráno čekalo na elitní dvacítku výčepních další překvapení. Cesta vlakem do Prahy a soutěž zručnosti v čepování a roznosu piva v přeplněném jídelním voze. „Jejich úkolem bylo naservírovat třikrát malé pivo za standardních podmínek, které ve vlaku jsou, tedy úzká kuchyňka, malé výčepní zařízení s pákovým kohoutem a to vše při neustálém pohybu vlaku,“ vysvětlila Karolína Holevová z Plzeňského Prazdroje.

Z obávané disciplíny ale všichni prospěli na výbornou, byť snadné to pro nikoho rozhodně nebylo. „Myslel jsem, že budeme dělat ve vlaku vědomostní testy, ale že tu bude výčep, to jsem nečekal. Není to zas tak rozdílné od toho, když vám po hospodě běhají děti, pořád se něčemu vyhýbáte, jen je potřeba vyvažovat pořád rovnováhu. Ale bavilo mě to, protože jsem to ještě nezažil,“ smál se po dojezdu vlaku do Prahy Alexandr Včulek, který se kvůli kariéře výčepního dokonce přestěhoval na nějaký čas z Jeseníků do Plzně.

Finále celé soutěže se pak odehrálo po hromadném pochodu všech výčepních centrem Prahy v restauraci Pilsner Urquell Experience. „Technické dovednosti mají všichni zvládnuté dobře, ale od všech také chceme, aby uměli načepovat skvělé pivo, aby o něm dokázali popovídat a přenášet osvětu. A uměli také štamgastům vysvětlit, jak pečovat o sklenici a o výčep, protože když oni vědí, že jsou ve správných rukou, tak se rádi vracejí,“ řekl ještě před slavnostním vyhlášením výsledků předseda odborné poroty a emeritní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

A kdo se tedy nakonec stal vítězem 18. ročníku soutěže Pilsner Urquell Master Bartender? Titul nejlepší výčepní si poprvé v historii odnesla žena, Klára Brodecká z brněnské restaurace The Erin´s Flag Irish Pub. „Je to neskutečný pocit. Vyhrát titul Mastera Bartendera v takové konkurenci šikovných lidí je pro mě velká čest. Mám radost i za naši restauraci, kde mně všichni fandili a drželi palce,“ neskrývala radost vítězka.

Ta si jako trofej odvezla do Brna ikonickou pivní zástěru a 1842 euro, symbolická suma odkazuje na rok uvaření první várky piva Pilsner Urquell.