Na Pilsner Fest, tradiční oslavu výročí uvaření první várky Pilsner Urquell, zamíří v pátek a sobotu do Plzeňského Prazdroje tisíce lidí, kteří se tu chtějí dobře pobavit, ale také najíst a napít. A z čeho mohou vybírat? Deník si ještě před otevřením prošel stánky, aby zjistil, jaké jídlo a pití lze koupit a za kolik.

V pátek a v sobotu patří plzeňský pivovar hudbě, kultuře, dobrému jídlu a všem, kdo mají rádi plzeňské pivo. Koná se tu totiž tradiční Pilsner Fest. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Na první výdaj se musíte připravit už při vstupu, na místě zaplatí dospělí za oba festivalové dny 270 korun. Nabídka občerstvení je pestrá, vše se samozřejmě točí kolem piva. Za hladinku dáte 61 korun, šnyt vás vyjde na 49 korun, na půllitr Birrellu si připravte 55 korun. U jídla si vybere úplně každý, ve stanech i stáncích je připravenou spousta specialit. Pivní gulášová polévka stojí 85 korun, beer burger stojí 185 korun, za beer langoš zaplatíte 115 korun.

„Jdu hlavně kvůli kapelám, ale pivo a jídlo si samozřejmě dám. Na podobných akcích člověk musí čekat trošku vyšší ceny," tvrdil Michal, který u vstupu čekal s partou kamarádů na otevření areálu pivovaru.

Tipy na víkend: Pilsner Fest, Noc vědců, slavnosti jablek a vínování

V pátek v 16 hodin zahájí festival pop punková kapela Vypsaná fiXa. Následovat ji budou kapely Queens of Bohemia, Hookers and Covers a Polemic. Páteční program zakončí progresivní elektronická hudba s rapem v podání Nobody Listen od 23 hodin. Sobotní hudební scénu zahájí ve 13.30 popový zpěvák s přesahem do R&B Sofian Medjmedj. V 15.30 navazuje muzikál Green Day’s American Idiot v podání plzeňského divadla. Následně si můžete užít koncerty kapel J.A.R., Tata Bojs a závěr celého festivalu můžete protančit s kapelou MIG21.

Připravili jsme pro vás malý přehled cen - podívejte se na náš výběr:

Pilsner Urquell hladinka - 0,5 l - 51 Kč, Pilsner Urquell šnyt - 49 Kč, Pislenr Urquell mlíko - 49 Kč, Birell 0,5 l - 55 Kč, Pivní gulášová polévka s pivním rohlíkem - 85 Kč, Beer hot dog - 155 Kč, Beer Burger - 185 Kč, Beer Langoš - 115 Kč, Grilovaná kuřecí prsa - 195 Kč, Hovězí tatarák - 100 g - 225 Kč, Burger Chorizo - 230 Kč, Burger Pulled Pork - 189 Kč, BBQ krůtí prsa - 350 Kč, Buřty na černém pivě - 100 g - 55 Kč, Klobása - 130 Kč.