Emeritní náčelník Letecké záchranné služby Kryštof 7 zemřel ve středu 3. července 2024 ve věku 79 let po těžké několikaměsíční nemoci. Rodina zesnulého prosí, aby smuteční hosté zvážili namísto květinových darů příspěvek na Hospic svatého Lazara, který se o Petra Horu v posledních měsících a týdnech života s nesmírnou péči staral.

„Jsou chvíle, kdy i literátům dochází slova. Protože pro slzy nevidí na papír či monitor. Primář Petr Hora byl nejen mým dlouholetým kolegou, kamarádem, přítelem i nadřízeným, ale také pracovním a životním rádcem. Přirozenou osobností a studnicí moudrosti. Člověkem lidsky lidským. Jedním z těch, jehož autoritou nemusel nikdo jmenovat, on jí zkrátka byl. V osobnosti Petra Hory odešel vynikající anesteziolog, intenzivista, ale také chápavý, empatický a charismatický přítel, na kterého byl stoprocentní spoleh,“ napsal po jeho úmrtí na webu Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje Vítězslav Sladký.

Svůj profesní život spojil Petr Hora s urgentní medicínou. Profesně působil od roku 1969 jako lékař OUNZ Tachov mimo jiné v Nemocnici v Plané u Mariánských Lázní, kde v roce 1990 spoluzaložil Leteckou záchrannou službu Kryštof 7, která se následně přesunula na letiště v Líních u Plzně pod křídla Armády České republiky. Dále sloužil jako lékař na výjezdové základně záchranné služby ve Stříbře, a to a v období od března 2007 do srpna roku 2016. V lednu 2008 se ujal pozice vedoucího lékaře zdravotnického operačního střediska ZZS PK, kde působil do 31. srpna 2009.

Se stomatoložkou MUDr. Pavlou Horovou vychoval dceru a syna, oba znamenité lékaře.