U všech sedmi případů smrtelných nehod byly příčiny i místa různé a nelze je úplně zobecnit. Ze statistik je ale patrné, že mezi nejnebezpečnější místa z hlediska těžkých dopravních nehod patří v Plzni především páteřní průtahy městem a některé husté dopravě nevyhovující křižovatky. Město Plzeň se i z tohoto důvodu zařadilo na jedno z posledních míst v žebříčku nehodovosti krajských měst. Podle dostupných statistických údajů Generali České pojišťovny, takzvaného GČP INDEXu, patří Plzni jedenácté místo ze třinácti.

Index vyjadřuje úroveň nehodovosti jako poměr vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod v zastavené oblasti krajských měst. Horší jsou v tomto ohledu už jen Brno a České Budějovice. Například na frekventované Klatovské třídě, která prochází několika náměstími a nachází se na ní několik škol a složitých křižovatek, se v Plzni staly v roce 2021 tři smrtelné nehody za sebou. „Klatovská je naše nejbolavější místo z pohledu bezpečnosti dopravy a dlouhodobě usilujeme o to situaci řešit,“ potvrzuje smutnou bilanci této ulice náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Řešením by podle něj mohlo být například snížení počtu jízdních pruhů, oboustranné rozšíření nástupních ostrůvků tramvají a vybudování zábradlí v nekritičtějším úseku Klatovské, tedy na náměstí T. G. Masaryka. Snížení jízdních pruhů ze dvou na jeden ve směru na Bory by pak pomohlo bezpečnosti i na Chodském náměstí. Není třeba asi připomínat tragickou nehodu z tohoto místa, kdy pod koly auta zemřela žákyně jedné z místních škol.

Chystá se simulace zamýšlené úpravy

Nejprve ale bude nutné prověřit možnosti a důsledky navrhovaných opatření, na čemž se shodují odborníci ze Správy veřejného statku, Ředitelství silnic a dálnic i Dopravních podniků. „Určitě podporujeme zklidnění Klatovské třídy, a zvýšení bezpečnosti pro naše cestující, a to jak v přístupu na zastávky, tak na zastávkách samotných,“ říká Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP. „Ještě v tomto roce by mělo proběhnout ověření kapacity Klatovské a modelace situace na uvedených místech instalací přenosného dopravního značení, které by simulovalo po dobu jednoho týdne konkrétní navržené úpravy,“ vysvětluje náměstek Tolar.

Existuje i dlouhodobý plán na zklidnění Klatovské třídy. Ten spočívá v přemístění této silnice 1/27 do nového severojižního koridoru mezi Sukovou a Borskou ulicí, kolem Techmánie, Kotkovou ulicí a za Kalikovským mlýnem estakádou na Lidickou. „Územní plán s tímto řešením počítá a máme ho jako město ve svých prioritách. Tohle vidím jako zásadní opatření pro to, abychom Klatovskou zklidnili a minimalizovali možnost střetu chodců s auty,“ říká Tolar.

Ten připouští, že odvedení automobilové dopravy z centra města není jediným postačujícím řešením, jak zvýšit bezpečnost. „Jakmile ale máte alternativu, můžete na původní trase dělat různé bezpečnostní úpravy, zužovat vozovku, rozšiřovat zastávky nebo omezovat tranzit,“ dodává.

Stejnou měrou se ale na nehodovosti s tragickými následky podílejí i samotní chodci. Na jejich chování v silničním provozu chce proto dohlížet i Policie ČR. „V loňském roce jsme se v dopravě zaměřovali především na chodce, viz kampaň Všichni jsme chodci. Mezi naše opatření budou i nadále patřit především dopravně bezpečnostní akce a silniční dohled,“ říká Ondřej Holan z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Plzni.

Změna čeká i dopravně složitou a kapacitně nevyhovující křižovatku Belánka, která je podle nehodového portálu www.portalnehod.cz místem s největší nehodovostí v Plzni. Hustota provozu je zde jedna z nejvyšších v celém městě a jen za poslední dva roky zde došlo k jedenácti dopravním nehodám. Podle statistik je nejčastější příčinou jízda na červenou. Křižovatka je navíc na hlavním tahu ze Slovan na Bory a dále na Západní okruh města. Nárůst dopravy v tomto místě potvrzují i čísla z mapy intenzity automobilové dopravy Správy veřejného statku v Plzni, kdy největší zatížení křižovatky je v příčném směru, tedy z ulice U trati do Borské. Denně tam projede v každém směru kolem 15 tisíc aut.

Město Plzeň má zkapacitnění této křižovatky jako jednu z priorit v dopravní oblasti. Plánuje se napřímení křižovatky ve směru z ulice U trati do Borské, kde přibyde i jeden jízdní pruh pro přímý směr a odbočovací pruhy. Velkým krokem ke zklidnění dopravy v centru města a větší bezpečnosti provozu bylo už letošní otevření dlouho očekávaného Západního okruhu, který významně odlehčil dopravě v celé plzeňské aglomeraci.