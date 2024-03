První den a první komplikace. Alespoň pro některé řidiče. Stalo se tak poté, co po několikaměsíčních stavebních úpravách zavedlo město Plzeň od pondělí 4. března placené parkování na oblíbeném parkovišti u Centrálního autobusového nádraží v Kotkově ulici.

Po několikaměsíčních stavebních úpravách zavedlo město Plzeň placené parkování na parkovišti u Centrálního autobusového nádraží | Video: Deník/Pavel Bouda

Na ceníku uvedeném na platebním terminálu najdou řidiči informaci, že za hodinu parkování zde zaplatí 10 korun, za celodenní stání pak 45 korun. Noční stání je maximálně za 30 korun a o víkendu lze parkovat zdarma. Reportér Deníku se na místo vydal, aby zjistil, jak parkoviště první den v novém systému funguje.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Chci odjet, ale chce to po mně 40 korun a přitom jsem přijela dnes před šestou. Čtu tady, že se platí až od sedmi hodin a ještě není devět. Měla bych platit jen 20 korun, ne?“ ptá se Hana Hajšmanová, první řidička, kterou reportér u terminálu potkal.

Parkoviště, které bývalo vždy beznadějně plné, je nyní zaplněné zhruba ze dvou třetin. „Parkovala jsem tu denně, protože dojíždím z Červeného Hrádku. Místo jsem tu ráno vždycky našla, protože pracuji už od šesti hodin. Zpoplatnění proto nevítám, ale smířím se s tím, pokud to bude výhodné,“ říká řidička.

Na informačním panelu je naštěstí uvedeno číslo na infolinku dispečinku Parking Plzeň, který parkoviště provozuje. „Paní si nevšimla, že je tam platba i za noční hodiny. Takže k dennímu parkovnému si musí připočíst i dvě hodiny nočního parkování,“ vysvětlil na telefonický dotaz pracovník dispečinku.

Plzeň rozšiřuje zónu placeného parkování, místa zdarma budou ubývat i příští rok

Při podrobnějším zkoumání je tato informace na platebním terminálu skutečně uvedena. Zdarma je tedy pouze doba od páteční 19. hodiny do nedělní 17. hodiny. Od neděle do čtvrtka je večerní a noční parkování od 17 do 8 hodin zpoplatněno 10 korunami za hodinu.

„Cože? Takže opravdu mám platit 40 korun? To už můžu rovnou zaparkovat někde ve městě,“ zlobí se Hana Hajšmanová.

Proč město přistoupilo ke zpoplatnění parkoviště pod autobusovým nádražím vysvětluje náměstek primátora Aleš Tolar. „Zde ta regulace musela přijít. Plocha se zhruba s 240 parkovacími místy sloužila spíše jako dlouhodobé odkladiště aut než parkoviště. Nyní je parkoviště zařazeno do systému záchytných parkovišť P+G, kde má řidič zaparkovat a dál pokračovat pěšky,“ říká náměstek.

Startuje oprava Koterovské. Víme, jak omezí MHD i automobilovou dopravu

Navíc město hodlá zpoplatnit i zatím největší bezplatné parkoviště v centru Plzně, konkrétně pod mostem generála Pattona. „Zde se jedná o stovky míst, ale bohužel z důvodu stavebních úprav budeme muset jeho kapacitu mírně zmenšit. Rovněž i zde bude platit režim P+G,“ potvrzuje Tolar.

K zpoplatnění tohoto parkoviště by mělo dojít už v průběhu tohoto roku.