Od pondělí se zatím rozšíří zóna placeného stání F, která nově zahrne území ohraničené Klatovskou třídou, Hálkovou a Korandovou ulicí, a také západní okolí CAN. V severní části pojme ještě cíp Radčické a Koželužské ulice. Sazba parkovného v zóně F je stanovena na 10 korun za hodinu v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. Rezidenti s trvalým pobytem uvnitř parkovací zóny F zaplatí za roční parkovací kartu 700 korun, podnikatelé a právnické osoby 7 tisíc korun.

Schéma rozšíření parkovací zóny F v PlzniZdroj: se svolením MMP

Podle města je jedním z hlavních cílů budování zón placeného stání to, aby rezidenti měli možnost vždy najít volné parkovací místo a nedocházelo k přetížení ulic.

„Pokud by město parkování neregulovalo, ulice by byly přeplněné a docházelo by k omezování dalších úloh veřejného prostoru. Zřízení těchto zón je výhodné zejména pro obyvatele s trvalým pobytem v daném území. Mohou si totiž zakoupit levnější dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní řidiče má tento režim přimět ke zkrácení doby parkování, cestování veřejnou dopravou či k častějšímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Veškeré informace o podmínkách pro získání nároku na parkovací kartu naleznou zájemci na webových stránkách www.parkingplzen.cz. Karty budou k dostání v Zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží nebo v e-shopu. Pro placení parkovného je možné také využít naši mobilní aplikaci,“ vysvětluje Pavel Netolický, dopravní analytik PMDP.

Uvedená parkovací zóna F bude vznikat postupně. „Se zpožděním se zóna F dostane do Bendovy ulice, která se nyní rekonstruuje. Pro řidiče ale platí, že se řídí dopravním značením. Placené stání tedy určuje vždy dopravní značka,“ upozornil vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský.

Město slibuje, že v prvních týdnech platnosti režimu placeného parkování budou městští policisté v této zóně řidičům zatím jen vysvětlovat fungování nových pravidel. Finanční postih by tak měl hříšníkům hrozit až od začátku nového roku.

„Určitě tím ale nekončíme. V příštím roce plánujeme rozšíření parkovacích zón dál na Bory směrem ke Kaplířově ulici, na Slovany a určitě je zavedeme i na Doubravce. První v pořadí ale budou Bory,“ přibližuje další plány města Tolar.

U obchodního domu Atom na Lochotíně vyroste vícepodlažní parkoviště

Zároveň s rozšiřováním parkovacích zón se v posledních týdnech také pracuje na zpoplatnění oblíbeného parkoviště mezi čerpací stanicí Shell a Centrálním autobusovým nádražím s kapacitou téměř 250 míst. V tuto chvíli se připravuje osazení vjezdu závorou a od 1. ledna 2024 by se zde mělo parkovat v režimu P+G, tedy stejně jako je to nyní na parkovišti v sadech Pětatřicátníků. „Zde ta regulace také musí přijít. Plocha se zhruba stovkou míst nyní slouží spíše jako dlouhodobé odkladiště aut než parkoviště,“ podotýká Tolar.

P+G (Park & Go, česky „zaparkuj a jdi“) je označení parkoviště, z nějž je možné převažujícího cíle cest, například centra města, dosáhnout pěšky bez přestupu na veřejnou dopravu. Označení vzniklo jako analogie k obecněji užívané zkratce P+R, označující záchytná parkoviště s návazností na hromadnou dopravu. Zdroj: wikipedia.org

Aby toho nebylo málo, město hodlá zpoplatnit i zatím největší bezplatné parkoviště v Plzni, konkrétně pod mostem generála Pattona. „Zde se jedná o stovky míst, ale bohužel z důvodu stavebních úprav budeme muset jeho kapacitu mírně zmenšit. Rovněž i zde bude platit režim P+G,“ potvrzuje Tolar.

K zpoplatnění tohoto parkoviště by mělo dojít v průběhu příštího roku.