Tradičně v polovině června opět ožije Plzeň na několika scénách v centru města na celý víkend historií. Nejinak tomu bude při 27. ročníku Historického víkendu, který se uskuteční od 9. do 11. června.

Historický víkend v Plzni v roce 2022 | Foto: Deník/Filip Nekola

„Realizátorem programové části jsou Rytíři Koruny České, s nimiž se podíváme především do dob husitských válek, konkrétně do roku 1433, kdy byla Plzeň právě husitskými vojsky obléhána. Samotnou historickou událost připomene denní i noční bitva, která proběhne přímo na hlavní scéně na náměstí Republiky ve stínu katedrály sv. Bartoloměje. Bitev se zúčastní zbrojnoši, rytíři, koně, vozy a děla,“ informuje za pořadatelskou Nadaci 700 let města Plzně její ředitelka Alena Kozáková.

Bitevní scény se odehrají v sobotu od 16 a 21.30 hodin.

Program celé akce bude zahájen už v pátek 9. června v 16.30, první den vyvrcholí od 20.30 hodin koncertem skupiny Tempus, která zahraje „středověký rock“.

Velkým lákadlem je tradičně historický a folklórní průvod, který vyjde v sobotu 10. června ve 14 hodin z Křižíkových sadů pod Prolukou, zamíří k Západočeskému muzeu, Brance a Smetanovou ulicí dojde na náměstí Republiky, kde bude přivítán. „Průvod je pojat jako kdysi před 590 léty, kdy se Plzeň připravovala na obranu před husity a do Plzně se z okolí stahovali ozbrojenci i prostý lid. Vše je doprovázeno folklórními soubory. Na hlavní scéně pak primátor města slavnostně předá klíče od města aktérům slavností,“ pokračuje Kozáková.

Dalším oblíbeným průvodem bude i Vejšlap plzeňských strašidel, který se vydá na svou cestu městem v sobotu, po jejich reji na hlavní scéně, ve 20.45. K reji, který začne v 19.30, zahraje oblíbená Strašlivá podívaná. Na nejzajímavější masky čekají krásné odměny a možnost jít v čele průvodu.

Bohatý bude i doprovodný program. Na severní straně náměstí Republiky bude své umění předvádět plzeňský kat, umístěna zde bude i bojová aréna, kde proti sobě nastoupí rytíři v plně kontaktním boji. Vše doplní historické tržiště.

V Mlýnské strouze bude po celý víkend k vidění život v dobovém táboře. Bude zde instalována replika obléhacího stroje trebuchet, který pravděpodobně používali husité při obléhání Plzně jako jeden z mnoha praků. Vše bude doprovázeno dětskými soutěžemi a atrakcemi. V sobotu od 11 hodin proběhne ukázka palných zbraní, od 16 hodin sokolnická ukázka, od 17.30 výcvik rytířů na koních. „Velkým lákadlem je i populární dětská ponožková bitva, která vypukne v 18.30 hodin,“ dodává ředitelka nadace.

Ve stejném termínu jako Historický víkend bude U Branky probíhat Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2022, takže budou moci zájemci navštívit i jeho scénu. Několik jeho představení se navíc odehraje i na hlavní scéně Historického víkendu.

Celý festival je přístupný zdarma, jednu z nejnavštěvovanějších akcí budou ale provázet i dopravní omezení. Úplně uzavřené pro dopravu (kromě MHD) bude v sobotu od 10 do 22.30 hodin náměstí Republiky i další ulice v jeho okolí. Celý přehled omezení i kompletní program najdou zájemci na webu nadace700.cz. (qui)