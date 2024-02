Stavební ruch za budovou sice slibuje blýskání na lepší časy, ale zatím je na kdysi výstavní budovu městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží tristní pohled. Ještě horší je pak nahlédnutí do jejího interiéru. Mnozí starší Plzeňané ještě lázně pamatují jako fungující komplex s plaveckým bazénem a dalšími lázeňskými službami. Budova se uzavřela veřejnosti 1991 a od té doby chátrala desítky let, během nichž se stala rejdištěm různých zlodějů materiálu, vandalů, bezdomovců nebo skupinek hráčů, bavících se paintballem.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Je to opravdu ostuda. Do lázní jsem chodil ještě v polovině 80. let, a učil jsem v tamním bazénu plavat své děti. Myslím, že by stálo za to připomenout ty úplné prvopočátky, za jakých okolností město o lázně přišlo. O plánech, co s lázněmi bude, se píše všude,“ zlobí se dvaasedmdesátiletý Plzeňan Jaroslav.

Ze zanedbané budovy má totiž vzniknout nové Kulturní centrum Plzeňského kraje a první stavební práce už v jejím vnitrobloku začaly na počátku ledna. Bagry bourají všechny stavby za budovou lázní, která je památkově chráněná a bude se rekonstruovat. „K zemi tu půjde všechno včetně vestavby komínu. Veškeré bourání a vyklizení materiálu z tohoto prostoru by mělo být hotové ideálně v polovině března, nejpozději do jeho konce,“ řekl Deníku v půlce ledna stavbyvedoucí Jan Cieslar z firmy Trepart, která provádí demolici objektu.

1/8 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Budoucí podoba městských lázní v Plzni 2/8 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Budoucí podoba městských lázní v Plzni 3/8 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Budoucí podoba městských lázní v Plzni 4/8 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Budoucí podoba městských lázní v Plzni 5/8 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Budoucí podoba městských lázní v Plzni 6/8 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni 7/8 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni 8/8 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni

Plzeňský kraj získal budovu městských lázní v říjnu loňského roku a postará se o opravu staré budovy lázní a dostavbu dvou nových budov s novými prostory pro Západočeskou galerii. V menší budově budou tělocvičny a další prostory pro kulturní spolky a kluby. Za hlavním vchodem najdou návštěvníci prodej vstupenek, šatny a toalety, v prvním patře pak kavárnu s balkónem s výhledem na řeku. Po schodech bude možné vystoupat i do galerie, která bude mít čtyři patra. Společenský sál pro více než 500 diváků pak vznikne v hale původního bazénu. Zakrytím jeho vany bude možné využít prostor pod ním jako sklady nebo zázemí pro účinkující.

„Na podzim by měl být vybrán dodavatel a do tří let by mohla být celá revitalizace dokončena,“ přibližuje další postup prací Libor Picka, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Kolaudace celého objektu by tak mohla proběhnout už na jaře roku 2027 a týž rok na podzim by se nové Kulturní centrum Plzeňského kraje mělo otevřít veřejnosti.

Skleněné peklo na Rokycanské

Zdevastovaná sedmipatrová budova Carimexu hyzdí Rokycanskou ulici v Plzni na příjezdu od Prahy už řadu let. Začala se stavět v devadesátých letech, částečně i na městských pozemcích. Kontroverzní stavba, která vznikla bez stavebního povolení, získala přezdívku Skleněné peklo. Už v druhé polovině loňského roku se rozhodlo, že stavba půjde k zemi.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Termín demolice objektu byl stanoven ve schválené dohodě s městem Plzeň na čtyři měsíce od právní moci územního rozhodnutí. Nejpozději tedy bude objekt Carimexu zdemolován na konci září 2024,“ potvrdil Pavel Šindelář, zastupující firmu InterCora.

Zatím je objekt vyklizený od nežádoucích nepřizpůsobivých osob, které jeho vnitřek za roky nelegálního obývání totálně zdevastovaly. Na žádost města pak investor zabezpečil stavbu proti jejich opětovnému vniknutí. Že je černá a nikdy nezkolaudovaná stavba dlouhá léta trnem v oku především místním obyvatelům, potvrzuje pětapadesátiletá Plzeňanka Miroslava, bydlící jen o ulici výš: „Příšerná stavba, už aby zmizela. Aspoň že už odtamtud vyhnali ty bezdomovce a narkomany, to bylo o strach tudy chodit. Někdy byli i agresivní. Raději jsem přecházela na druhou stranu silnice.“

Na místě současného Carimexu má vzniknout komplex budov s obchody, byty a kancelářemi a InterCora plánuje vystavět obchodní část objektu, kde by měla být mimo jiné i další prodejna obchodního řetězce Lidl. Firma BC Real pak vystaví byty, které budou situovány k řece Úslavě. Ta také dala název celému budoucímu nákupnímu centru NC Úslava.

Pavlačový dům na Jateční

I třetí ostuda Plzně půjde k zemi. Osud pavlačového domu na Jateční ulici na Doubravce zpečetí výstavba východního silničního okruhu Plzně a budova půjde k zemi. Nechvalně vyhlížející dům dříve obývaly sociálně slabé rodiny a v minulosti se kolem něj pohybovalo hodně lidí bez domova. Dnes je dům vyklizený a všechny vstupy do něj zabetonovány. „Rádi bychom demolici objektu provedli v rámci přípravných prací stavby, a to na jaře roku 2026,“ uvedl Miroslav Blabol z Ředitelství silnic a dálnic, které obchvat Plzně staví.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda