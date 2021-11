Nový zákon označovaný jako Milostivé léto odpustí úroky či penále těm, kteří jsou v exekuci kvůli dluhu vůči veřejnoprávní instituci. Pokud dotyčný zaplatí dluh spolu s poplatkem exekutorovi ve výši 908 korun mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022, dostane šanci znovu začít normální život. Informační kampaň a pomoc dlužníkům spustí i Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), v jejich případě se Milostivé léto týká přibližně 22 tisíc exekucí ve výši zhruba 49 milionů korun.

„Například v oblasti bydlení evidujeme 594 dlužníků s částkou 67 milionů korun, jde o dluhy vytvořené na nájemném postupně od roku 1990. Dále zhruba 750 dlužníků máme v souvislosti s přenesenou působností, kdy vymáháme městskou policií udělené pokuty za jízdu na červenou, rychlou jízdu a podobně, tam je částka kolem 10 milionů korun. Dále asi 450 dlužníků dluží kolem pěti milionů korun za poplatky za psa, platby městskému ústavu sociálních služeb, knihovně, správě hřbitovů, správě veřejného statku za odtahy aut a podobně,“ uvedl radní Plzně pro ekonomiku David Šlouf.

S informovaností dlužníků, jak mají postupovat, pomáhají městu i neziskové organizace, například Člověk v tísni i Tady a teď už spustily informační kampaně a otevřeli poradny. „Nový zákon vnímáme jako šanci na restart, jako neuvěřitelnou příležitost pro osoby v exekuci a chceme, aby věděly, že takovou možnost mají. Chceme být v tomto proaktivní,“ dodal Šlouf.

Podle náměstka pro dopravu Michala Vozobule jsou velmi aktivní i PMDP. „Připojí se také. Chystají informační kampaň, lidé se také mohou informovat přímo na pobočkách. Tam budou schopni je nasměrovat a poradit, také propojit s neziskovými organizacemi, které dlužníkům pomohou projít procesem oddlužení. Cílem je, aby co nejvíce dlužníků využilo Milostivé léto,“ uvedl Vozobule. U PMDP se jedná o zhruba 22 tisíc exekucí v základní výši 49 milionů korun.

Lidem v Plzni už také velmi aktivně pomáhají neziskové organizace. Například Člověk v tísni, z jehož podnětu se podařilo zákon prosadit, má otevřenou poradnu každé úterý od 9 do 17 hodin na adrese Mikulášské náměstí 17. Lidé mohou také zajít do poradny, kterou otevřela Společnost Tady a Teď na adrese svého sídla v sadech Pětatřicátníků 27, a to každou středu od 9 do 11 hodin, kromě toho mohou lidé také volat na číslo 775 725 420, nebo se ozvat i na facebookový profil společnosti.