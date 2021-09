Po roční pauze se uskuteční o víkendu 2. a 3. října v areálu SIT Port v Cukrovarské ulici v Plzni. Návštěvníci se mohou těšit na nejmodernější technologie a trendy v bezpilotním létání, chybět nebudou ani FPV závody a přednášky na nejrůznější témata. Vstupné na festival je tradičně zdarma, letos si navíc přijdou na své i ti, kteří se do Plzně nedostanou, festival totiž organizátoři budou premiérově přenášet on-line.

„Plzeň je s drony spojena velmi úzce, byli jsme první město, které získalo povolení vykonávat letecké práce s bezpilotními letouny. Uplynulo pár let, a když vidím, kolik jsme toho dokázali, mám velkou radost. Asi nejvíce rezonuje naše spolupráce s integrovaným záchranným systémem, podpora policie, hasičů a záchranářů má obrovský smysl. Oblastí, kde dokážeme využívat bezpilotní letouny, je ale mnohem víc. Je proto logické, že právě Plzeň pořádá takto unikátní festival, jenž byl dokonce zařazený mezi nejlepší akce svého druhu ve světě. O jeho úspěchu svědčí i fakt, že na něj každoročně míří tisíce lidí z tuzemska i zahraničí,“ řekl primátor Martin Baxa.

Lidé se po oba víkendové dny tradičně mohou těšit na veletrh dronů, letecké ukázky, přednášky a závody v FPV létání. Každý ročník je ale spojen i s novinkami v programu. „Těší nás, kolik odborníků a zajímavých hostů se zúčastní. Lákadel je opravdu mnoho, například Armáda České republiky představí drony ve spojitosti s misí v Afghánistánu. Určitě budou atraktivní také přednášky týkající se autonomních dronů nebo nové legislativy. Ty zajistí ti nejpovolanější odborníci – Řízení letového provozu České republiky, Úřad pro civilní letectví a Ministerstvo dopravy České republiky. Návštěvníci určitě nepřijdou ani o cestovatelské přednášky, mohu slíbit, že z ptačí perspektivy uvidí nejrůznější kouty světa,“ řekl k programu akce Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, městské organizace, jež festival zajišťuje.

Mezi další novinky letošního roku patří také to, že se akci organizátoři rozhodli přenášet on-line. Podle Tomáše Cholinského, ředitele úseku SIT Port, tak chtějí vyjít vstříc všem, kteří se do západočeské metropole nemohou z nejrůznějších důvodů dostat. „K tomuto kroku nás inspirovaly události předchozích měsíců, kdy se veškeré dění přesouvalo do on-line světa. Snažíme si z toho vzít to dobré a jsme přesvědčeni, že se najde velké množství lidí, kteří výše zmíněnou možnost ocení. Zajistili jsme on-line přenos, máme moderátory, kteří budou festival komentovat a ve studiu zpovídat zajímavé hosty,“ dodal Cholinský.

Moderátoři nebudou chybět ani u závodů v FPV létání, tedy soutěžního klání s malými, velmi rychlými drony. Ty se odehrají v první tuzemské městské FPV aréně. „Piloti těchto dronů mají na sobě speciální brýle a vidí pohled z kamery, kterou má na sobě dron – proto zkratka FPV, First Person View. Tyto drony dokáží létat rychlostí přes sto kilometrů v hodině, takže jde o atraktivní podívanou. Aby se lidé mohli co nejlépe vcítit do kůže soutěžících a mohli jim i pořádně fandit, budeme záběry z dronů promítat na velkoplošných obrazovkách,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Na festivalu se představí v rámci veletrhu dronů řada firem, které bezpilotní letouny využívají v nejrůznějších oblastech. Například společnost Dronetag, jež je členem místní startupové komunity, nabídne mimo jiné možnost tisku laminovaných štítků s registračním číslem provozovatele dronu, což je jedním z požadavků nové legislativy. „Spektrum vystavovatelů vždy naše Správa informačních technologií volí tak, aby bylo co nejpestřejší a lidé se mohli seznámit s různorodou technikou a načerpat zkušenosti od uznávaných odborníků,“ doplnil Vlastimil Gola, radní pro Smart Cities a podporu podnikání.

Festival se odehraje po oba víkendové dny v čase od 10 do 18 hodin.