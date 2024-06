ODS a TOP 09 půjdou do krajských voleb v Plzeňském kraji, které se konají 20. a 21. září. Zástupci krajských organizací Martin Baxa (ODS) a Ilona Jehličková (TOP 09) podepsali 25. června koaliční smlouvu o společné kandidatuře. Podpisem ji stvrdili i celostátní předsedové stran Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová.

ODS a TOP 09 podepsali koaliční smlouvu v Plzeňském kraji. Na snímku Ilona Jehličková, Richard Pikner, Jan Šašek, Martin Baxa, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala. | Foto: Deník/Ladislav Vaindl

Lídrem společné kandidátky je čtyřicetiletý současný krajský zastupitel a bývalý rokycanský místostarosta Jan Šašek za ODS. TOP 09 na společné kandidátce vede primář Klatovské nemocnice Richard Pikner. Hlavními tématy koalice bude efektivní správa kraje, kvalitní školství, dostupné zdravotní služby a rozvoj dopravní infrastruktury.

„Do voleb jdeme s cílem vyhrát, a vítězství pro nás bude znamenat, že budeme koalicí, bez které nebude možné složit většinu v krajském zastupitelstvu. Plzeňský kraj a lidé, kteří zde s námi žijí, si zaslouží víc než být jen krajem montoven. Jsem hrdý na to, z jakého kraje pocházím a chci, aby hrdost na svůj kraj cítili i všichni ostatní, kdo v něm žijí. Proto chci lidem v kraji přinést nové příležitosti pro jejich pracovní i osobní rozvoj, stejně jako zajistit dostupnost klíčových služeb pro spokojený život. Ať už se jedná o zdravotní péči, dopravní obslužnost, kvalitní vzdělávání, ale i třeba pocit bezpečí. Jsem přesvědčený, že to společně dokážeme,“ uvedl Jan Šašek.

Jaká bude daň z nemovitosti v Plzni. Město reaguje na konsolidační balíček

Společná kandidatura je pokračováním úspěšné spolupráce z minulých krajských voleb. Koalice se chce po volbách zaměřit na podporu a vytváření podmínek pro investice s přidanou hodnotou jak pro kraj, tak pro jeho obyvatele namísto montoven. Prioritou je také zajištění kvalitního vzdělávání a lepšího propojení soukromého sektoru se středními školami. Koalice také myslí i na zlepšení bezpečnosti jak ve městě Plzni, tak v ostatních, především průmyslových, oblastech Plzeňského kraje či zkvalitňování dopravní infrastruktury. Neméně důležitým tématem je podpora regionálního zdravotnictví a rozšíření a rozvoj dostupné zdravotní péče do celého kraje.

„Plzeňský kraj je skvělé místo k životu. Je naším společným zájmem, aby to tak i zůstalo. ODS a TOP 09 efektivně spolupracují v rámci SPOLU na celostátní úrovni. A je tedy víc než logické, že jsme podobný model upřednostnili i v rámci Plzeňského kraje. Věřím, že budeme úspěšní. Máme vizi, máme plán a víme, jak chceme náš kraj rozvíjet. Myslím, že si všichni přejeme promyšlený a poctivý přístup ke správě kraje a řešení problémů, které náš kraj má. Bezpečnost, zdravotnictví, příležitosti ekonomického rozvoje - to vše bude předmětem naší péče. Chceme na zlepšování těchto oblastí života společně pracovat,” říká Martin Baxa, předseda plzeňské ODS.

„V Plzeňském kraji k sobě máme blízko ve smyslu velmi podobného pohledu na to, jakým směrem chceme kraj směřovat a jak ho rozvíjet. Chceme, abychom správou kraje obyvatelům co nejméně komplikovali život, ale abychom je naopak uměli podpořit v tom co potřebují. Po minulých volbách jsme navíc začali připravovat celou řadu nových projektů, které však po valentýnském puči stojí a současné vedení kraje přešlapuje na místě a nekoná. A to je naším hlavním cílem – vrátit společně Plzeňskému kraji tah na branku,“ komentuje společnou kandidaturu předseda TOP 09 Plzeňského kraje Petr Suchý.