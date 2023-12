Osobnosti, které vykonaly mimořádné činy při záchraně lidského života a majetku, ocenilo už po čtrnácté město Plzeň. V minulém týdnu si pro ceny do Obřadní síně plzeňské radnice přišli nejen příslušníci integrovaného záchranného systému, ale také plzeňští strážníci.

„Dnešní den je výjimečný tím, že se na plzeňské radnici sešlo tolik statečných lidí, kteří zasvětili svůj život pomoci ostatním. Ani minutu jste neváhali a zachránili tak životy našich občanů. Máte můj obrovský obdiv,“ řekl během ceremoniálu primátor Roman Zarzycký.

„Děkuji vám za vaše pracovní nasazení, za vše, co děláte pro společnost, za vaši odvahu, protože často za životy ostatních nasazujete ty své. Dnešní setkání je pro nás velkým okamžikem a příležitostí si vaše mimořádné skutky připomenout,“ sdělil radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Ocenění za mimořádné činy při záchraně lidského života a majetku získali:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Velitel stanice Slovany npor. David Kváč, velitel čety směna B na stanici Slovany ppor. Radek Junger, hasič stanice Plzeň Střed nstržm. Jiří Vokráčka. Dne 27. července, krátce před polednem, byl nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru požár odpadu ve vnitrobloku domu v Úslavské ulici v Plzni. Po příjezdu první jednotky ze stanice Slovany velitel čety Radek Junger zjistil, že se jedná o rozsáhlý požár, který zachvátil celý bok čtyřpatrové budovy, ve které se stále nacházeli lidé v bytech. Jako zkušený velitel rozhodl o nasazení průzkumných skupin za účelem záchrany a evakuace uvězněných lidí a zároveň uhašení požáru. Členem jedné z průzkumných skupin byl také Jiří Vokráčka ze stanice Plzeň – Střed, který svým osobním nasazením velkou měrou přispěl k úspěšné záchraně všech osob z hořící budovy. Na místo se dostavil nedlouho po nahlášení události velitel stanice Slovany David Kváč, který si posléze převzal velení celého zásahu a až do likvidace požáru rozhodně a profesionálně řídil všechny záchranné a hasební práce.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Ondřej Kaňovský. V noci 17. března se na národní tísňovou linku 155 obrátil anglicky hovořící cizinec s tím, že jeho žena patrně rodí. Na opačném konci linky byl právě sloužící operátor Ondřej Kaňovský, který působí na zdravotnickém operačním středisku již 15 let, čímž patří k nejzkušenějším. Ačkoli mají zdravotničtí záchranáři v případech, kdy se dovolá cizinec, možnost využít tlumočníka tísňové linky 112, Ondřej se díky svým skvělým jazykovým znalostem rozhodl vyřešit případ sám.

Téměř dvanáct minut komunikoval s volajícím v angličtině a jasně jej instruoval, jak má své ženě pomoct. Bylo jasné, že miminko se narodí ještě před příjezdem záchranářů a simultánní překlad by byl v tomto případě velmi problematický, protože bylo potřeba jednat bez prodlení a zároveň tlumočit řadu odborných termínů, jako plodová voda nebo pupeční šňůra. Díky pokynům operátora rodiče porod zvládli a na svět přišla zdravá holčička. Telefonicky asistovaný porod přitom patří i v češtině k nejstresovějším hovorům, protože operátor nejenže musí volajícím radit, jak si při porodu počínat, ale také bezpečně ověřit, zda se novorozenec rozdýchal a není třeba jej resuscitovat.

David Zíka. Nominován je za profesionální zvládnutí mimořádné události hromadného postižení osob, které se stalo letos v říjnu během srážky tramvají na Karlovarské třídě v Plzni. David Zíka odvedl při zásahu precizní práci, díky níž došlo k přehlednému a rychlému odsunu zraněných do zdravotnických zařízení beze zmatků.

Policie české republiky

Prap. Kamil Křižan, prap. Michal Šleis, nprap. Jozef Rada, por. Karel Kolář, prap. Pavel Kupčík, pprap. Jindřich Špeta. Ve středu 22. února 2023 krátce před polednem přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení, že na křižovatce ulic sady Pětatřicátníků a Prešovská zkolaboval řidič dodávky. Na místo ihned vyjely dvě policejní hlídky (Obvodní oddělení Plzeň – Skvrňany a speciální pořádková jednotka), které se nacházely v blízkosti zmíněné křižovatky. Ve chvíli, kdy policisté dorazili na místo, byl muž v bezvědomí, nedýchal a nebyly u něho zjištěny životní funkce. Na místě se v tu chvíli nacházeli ještě dva kriminalisté z Územního odboru Plzeň-venkov, kteří muži poskytli prvotní pomoc ještě před příjezdem záchranářů. Policisté začali okamžitě 58letého muže resuscitovat. Po chvíli ho připojili na automatizovaný externí defibrilátor a pokračovali v nepřímé srdeční masáži, a to i po příjezdu záchranářů. Po několika minutách, se díky rychlé spolupráci všech policistů a správně provedené srdeční masáži, podařilo u muže obnovit základní životní funkce.

Městská policie Plzeň

Mirka Suchá, Martin Sýkora, Marek Nesnídal. Úterý 20. června letošního roku bude navždy vryto do paměti maminky několikaměsíční holčičky. Díky pohotové reakci strážníků z dopravní skupiny se podařilo dítěti zachránit život. Toho dne po poledni přiběhla na služebnu rozrušená uplakaná mladá žena svírající v náručí bezvládné tělo batolete s tím, že nedýchá. Strážníci se ihned dítěte ujali a začali mu poskytovat okamžitou první pomoc. Mezitím, co se strážník Marek Nesnídal snažil uvolnit dýchací cesty, jeho kolegyně Mirka Suchá si přebrala mobilní telefon od ženiny babičky, operátorce tísňové linky popsala stav holčičky a řídila se jejími pokyny. K tomu jí byl nápomocen další ze strážníků, Martin Sýkora. Po pár prodýchnutích začala holčička sama dýchat, mrkat a hýbat se. Posádka zdravotnické záchranné služby si po příjezdu dítě převzala do své péče, a i s matkou jej transportovala do Fakultní nemocnice na Lochotíně.

Jan Lang, Martin Sobotka, Martin Machulda. Pohotový zásah strážníků z obvodní služebny Městské policie Bory – Jana Langa, Martina Machuldy a Martina Sobotky zachránil před přejetím vlakovou soupravou dnes už 27letého Plzeňana. Opilý muž usnul v kolejišti na betonových pražcích železniční tratě ve směru Plzeň-České Budějovice a spal tak tvrdě, že se jej strážníkovi Martinu Sobotkovi, který k němu seběhl ze železničního náspu, nedařilo vzbudit. Strážník okamžitě muže odtáhl k blízké betonové zdi, kam mu přiběhli na pomoc kolegové Martin Machulda a Jan Lang. Protože i tady ale hrozilo nebezpečí zachycení vlakem, popadli jej a společnými silami doslova v minutě dvanácté odtáhli na násep do bezpečí. Slyšet už byla výstraha blížící se vlakové soupravy. Událost, při níž byla drahocenná každá vteřina, se stala v Drážní ulici v ranních hodinách 20. května 2023.

