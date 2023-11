V Plzni v poslední době vzniká mnoho atraktivních developerských projektů. Každého, kdo do Plzně přijíždí po Rokycanské ulici, zaujme třeba výstavba moderního nákupního centra v místě nikdy nezkolaudovaného objektu Carimexu známého jako 'skleněné peklo'.

Developer, společnost InterCora, zde dle slov majitele Ivana Hlaváčka hodlá zbudovat nejen obchodní centrum, ale i bytové domy.

Co pro vás tento závazek znamená a kdy se začne?

Kdybych nebyl plzeňský patriot, asi by InterCora do tohoto projektu nešla. Ekonomicky totiž tento projekt moc dobře nevychází. Skleněné peklo, jak se vžil název pro tento objekt, hyzdí Plzeň už pěknou řádku let. Když jsme dostali možnost do projektu vstoupit, řekli jsme si, že jako plzeňská firma máme trochu i povinnost se revitalizace tohoto území zhostit. V první etapě, kterou plánujeme zahájit na podzim příštího roku, vznikne obchodní zóna s prodejnou potravin a rychlým občerstvením. Druhá, navazující etapa bude zahrnovat byty a pak by mohla vzniknout kombinace bytů a administrativy.

Ve čtvrtek jste navíc slavnostně otevírali pro všechny Plzeňáky známou Alici v novém. Jak náročný to byl projekt a v čem je nová Alice lepší a modernější, než její stará verze?Původní obchodní centrum Alice vzniklo v 80. letech minulého století a odpovídalo potřebám tehdejší doby. Dnešní projekt Alice splňuje nejpřísnější ekologické požadavky a dle mého názoru lépe zapadá do stávající zástavby ulic Lábkova a Terezie Brzkové. Dnešní nároky nájemců na vzhled budovy a použité materiály se nedají s porevoluční dobou, kdy jsme Alici kupovali, vůbec srovnat. Náročnější jsou samozřejmě i zákazníci, kteří se musí v obchodním centru cítit dobře, musí mít kde zaparkovat apod. Na základě dohody s městem se nám navíc podařilo u obchodního centra Alice vytvořit jednotnou plochu zeleně, která bude místním občanům sloužit jako park s hracími prvky. Stavba obchodního centra také umožnila, že se zvýší počet parkovacích míst v ulici Terezie Brzkové. Stavbu parkovacích míst město Plzeň zahajuje v těchto dnech.

Ve stejný den se konala také konference na téma Proměna obchodníka v době datové. Co zajímavého tam zaznělo a pokud byste mohl srovnat dobu začátku vašeho podnikání s tou dnešní, co je podle vás zásadní rozdíl?Myslím, že se včerejší oslava 30 let naší společnosti InterCora zdařila. Bylo poměrně náročné ji zorganizovat, za což všem patří velký dík. Jedním z bodů celodenního programu byla i odborná konference, které pořádáme každoročně. Letos bylo zvoleno téma proměny obchodníka v dnešní moderní, digitální době. Asi všichni vnímáme, že existuje už poměrně velká nabídka on-line obchodů, kde si můžeme koupit jakékoliv zboží. Zřizují se velká internetová tržiště, do digitalizace obchodů se investují nemalé finanční prostředky. A my jsme si položili otázku, zda to znamená konec kamenných prodejen. Odpověď bude zejména pro mladší generaci překvapivá. Digitalizace obchodu nebude znamenat konec kamenných obchodů, digitalizace bude podle našeho názoru pouze doplněk kamenných obchodů, které tu budou ještě desítky let.