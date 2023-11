V severozápadním cípu plzeňského obchodního centra Galerie Slovany směřujícímu k náměstí generála Píky, se v úterý 21. listopadu slavnostně otevře nová restaurace řetězce rychlého občerstvení Burger King.

V plzeňském obchodním centru Galerie Slovany se brzy otevře nová restaurace řetězce Burger King. | Video: Deník/Pavel Bouda

Na první otvírací den, konkrétně na 11. hodinu, se chystá doprovodný program s hudbou a dárkem pro první zákazníky, kterým rozdá 100 Whopperů zdarma.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„V Plzni již dvě Burger King restaurace existují, pravý břeh Radbuzy si ale o další vyloženě říkal. Jsme moc rádi, jakou lokalitu se nám nakonec společně s Galerií Slovany podařilo získat, včetně venkovního přístupu a venkovního posezení.“ říká Filip Vostrý, marketingový manažer řetězce Burger King pro Českou republiku.

V dalších dnech pak bude restaurace otevřena od pondělí do neděle, od 9. hodiny ráno do 22. hodiny večer. Jakmile to počasí dovolí, nabídne také vlastní sezení na předzahrádce v čelním prostoru obchodního centra, tedy směrem k náměstí.

Farmapark u Toma oslavil druhé narozeniny, do budoucna plánuje i ubytování

V současné době finišují práce jak venku, tak ve vnitřních prostorách.

Kde a jak bude nová restaurace vypadat, se můžete zatím podívat v naší fotogalerii.