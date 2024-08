Ergoterapeut Co bude vašim úkolem: " Vykonávat ergoterapeutická vyšetření u klientů s různých druhem a různým typem handicapu ve věku od 1 roku do 18 let, " stanovovat léčebné a pomocné postupy s ohledem na individuální možnosti našich klientů, " vytvářet návyky vedoucí ke každodenní soběstačnosti našich klientů, " vytvářet a kontrolovat dlouhodobé individuální plány klientů, " spolupracovat se speciálním pedagogem, fyzioterapeutem a sociálním pracovníkem, " provádět základní výchovné činnosti u našich klientů spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, " provádět volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy. Co požadujeme: " Odpovídající odborné vzdělání, " zdravotní způsobilost, " morální bezúhonnost, " zodpovědnost a loajalitu, " psychickou odolnost, " schopnost pracovat v týmu, " zkušenost s prací v sociálních či zdravotnických službách s klienty s handicapem vítána, " řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič - možnost dopravit se na místo pracoviště), " znalost AJ a RJ výhodou, ale není podmínkou. Co nabízíme: " Specializované pracoviště jedinečné v Plzeňském kraji (propojení sociálních a zdravotních služeb), " zajímavou, různorodou a přínosnou práci se specifickou cílovou skupinou, " výborné podmínky pro seberealizaci - umožnění dokončení dalšího vysokoškolského vzdělání, " pracovní smlouvu v mladém kolektivu na plný úvazek (první rok na dobu určitou, poté na dobu neurčitou), " pouze ranní směny (pondělí - pátek), " pracoviště v nově zrekonstruovaných prostorech, " doplňující odborné vzdělávací kurzy a odborná školení, " 5 týdnů řádné dovolené, " příspěvek zaměstnavatele na připojištění hmotné zodpovědnosti zaměstnance na způsobené škody, " firemní teambuilding, " pravidelné supervize (forma dlouhodobé podpory, rozvoje a učení profesionálů v pomáhajících profesích), " zvýhodněné stravování. 30 100 Kč

Detail nabízené práce