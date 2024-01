Pět otázek na tělo by chtěl položit senátor a starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner (ODS) prezidentovi Petru Pavlovi, který je na návštěvě Plzeňského kraje. Nebude k tomu ale mít příležitost, setkání se senátory za region totiž prezident na programu nemá. Plzeňský senátor se tak ptá prezidenta alespoň prostřednictvím sociálních sítí.

Senátor Lumír Aschenbrenner | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Na sociálních sítích jsem vyjádřil lítost nad tím, že v průběhu návštěvy Plzeňského kraje si pan prezident Petr Pavel nenašel čas na setkání se senátory za náš region. Na tyto dotazy jsem mnoha občany tázán, zveřejňuji je alespoň touto formou,“ píše senátor. V otázkách se dotýká i velmi citlivých témat, například návštěvy prezidenta Pavla v Kataru či toho, zda hodlá prezident dostatečně komunikovat i s vůdci opozice.

A zde jsou otázky, které Lumíra Aschenbrennera zajímají:

1. Před volbami jste říkal, že budete komunikovat se všemi. S předsedou hnutí ANO Babišem jste se ale potkal pouze před summitem NATO a s Okamurou vůbec. Budete komunikovat i s vůdci opozice?

2. Říkáte, že navazujete na odkaz Václava Havla. Lze ale důvodně pochybovat o tom, že by Havel jel do země jako je Katar, kde vládne islamistický režim, který porušuje některá lidská práva a nijak by se k tomu nevyjádřil. Od vás na adresu katarského režimu nic nezaznělo.

3. Jak byste odpověděl kritikům, kteří tvrdí, že vliv některých poradců na Pražském hradě je příliš velký? Za Zemana mnozí kritizovali Mynáře a Nejedlého, ale i teď se neustále objevují informace o velkém vlivu Vašich poradců.

4. Zajímáte se o osud zbylých afghánských tlumočníků, kteří pracovali kdysi pro českou armádu a které Česká republika zanechala v zemi, kde vládne Tálibán? Chtěli odjet z Afghánistánu, ale česká rozvědka a ministerstvo obrany je nevyslyšely.

5. Poslední dotaz souvisí s Vaší návštěvou Plzeňského Prazdroje. Jaké je po plzeňském Vaše druhé nejoblíbenější pivo?