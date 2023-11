Vypadá to zdánlivě jednoduše a vlastně i rozumně. Náboje s olověnými broky, používané myslivci pro lov vodních ptáků, musejí nahradit podle platné evropské i české legislativy od této lovecké sezony broky z oceli. Důvodem je ochrana životního prostředí před kontaminací jedovatým olovem. Věc je však z pohledu myslivců poněkud složitější.

„Takové broky prostě nejsou k sehnání. Výrobce nestíhá a bez nich je lov kachen nebo lysek vyloučený. A u nás v Česku se tohle rozhodnutí dovedlo k dokonalosti ještě tím, že se navíc vymezily lokality, kde se původními olověnými broky nesmí střílet. Spadají do toho všechny vodoteče, tedy potoky, řeky a rybníky, s ochranným pásmem 100 metrů. V takové lokalitě by teď klasickými olověnými broky neměli myslivci střílet ani bažanty nebo zajíce,“ zlobí se Petr Brandl, předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň, pobočného spolku Českomoravské myslivecké jednoty.

Dalším problémem podle něj je, že ocelové broky mají menší průraznost a také menší smrtnost. To znamená, že oproti olověným brokům zvíře častěji jen zraní, a v méně případech usmrtí. Přitom každý lovec by měl dbát na to, aby se zvěř zbytečně netrápila.

„Myslivec by pak měl takové zvíře co nejrychleji dohledat a to není vždy jednoduché. Taková kachna, když je poraněná, potopí se a u dna se přidrží rákosu, aby ji ani pes nemohl dohledat. Nebo zaleze do porostu a tam umírá třeba několik dnů,“ vysvětluje Brandl.

To že náhrada olověných broků ocelovým střelivem není ideálním řešením potvrzují i odborníci na zbraně.

„Ocelové broky nemají takový výkon, protože specifická váha železa je jiná než olova. Prostě nemají takovou kinetickou energii a nedoletí tak daleko. Nebyl by asi problém dát do patrony víc prachu nebo rychleji hořící prach, aby letěly dál, aby měly větší energii, Ale na to zase nejsou ty zbraně, co desítky let používají myslivci, homologované. Prostě by nesnesly takové tlaky, které by ocelové broky potřebovaly,“ uvádí jeden plzeňských prodejců střeliva s tím, že pokud u něj chce myslivec koupit ocelové broky jakékoliv velikosti, tak nepochodí.

„Dodávají se v krabicích po pětadvaceti kusech a stojí kolem tří stovek. Ale všem teď odpovídám, že nemám. Poslední krabici jsem prodal asi před dvěma měsíci. Je to sezonní střelivo, chodí tedy jen na podzim a nyní je vyprodané. A není už ani ve výrobních skladech,“ dodává prodejce.

Pokud by však některý z myslivců chtěl z nouze použít původní střelivo s obsahem olova, hrozí mu v lepším případě vykázání z lovu, v tom horším finanční postih.

„Může nás kontrolovat policie ČR a také to dělá. Teď naposledy nás zrovna kontrolovali při zahájení lovu. Kromě dechové zkoušky kontrolovali zbraně a chtěli vidět i zbrojní průkazy a čísla zbraní. Nebyl to hon na kachny, ale i tam mají možnost kontroly prostřednictvím detektoru kovu. Na takovém honu by lovec neměl mít olověné střelivo ani v kapse. U usmrcené kachny jsou pak schopni díky detektoru prokázat, zda má v sobě broky z olova nebo z oceli,“ uzavírá Brandl.