Vstup do nově otevřeného muzea Depo Moto Art v Plzni je impozantní. V příjemně nasvícené a citlivě zrekonstruované bývalé trolejbusové hale jsou srovnané řady nablýskaných automobilových a motocyklových veteránů, které mnohdy mají zajímavou historii.

Muzeu dominuje unikátní ucelená sbírka padesáti vozů Praga legendárního sběratele Emila Příhody, který je shromažďoval celých šedesát let. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Máme tu například osobní vůz herečky Lídy Baarové Pragu Lady a nyní k němu přibyl i její dobový kostým z reklamy na Pragu Baby, zapůjčený z barandovských ateliérů. Říkám tomu dámský koutek, protože hned vedle stojí i krásná socha od kanadské sochařky českého původu Ley Vivot, mimo jiné autorky sousoší Spejbla a Hurvínka na náměstí Republiky,“ říká průvodkyně a zároveň ředitelka Nadačního fondu Plzeň sobě Kristýna Nachtman Švédová.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Celému muzeu dominuje unikátní ucelená sbírka padesáti vozů Praga legendárního sběratele Emila Příhody, který je shromažďoval celých šedesát let. Najdeme tu ale i auta, která si zahrála v českých filmech, například sanitku z filmu Sestřičky nebo osobní vůz z filmu Musíme si pomáhat. Stěny muzea zdobí obrazy ze sbírek akademického malíře Pavla Holého nebo artové obrazy, které pro tyto účely zapůjčil Josef Rataj. Zvláštní místo pak mají v hale vojenské vozy, motocykly a zbraně používané za 2. světové války americkou armádou při osvobozování Plzně.

„Já si tady mezi těmi skvosty kupodivu nejvíc vážím busty generála Pattona. To je moje srdcovka, protože si pamatuju, jak jsme ve škole o tom, kdo Plzeň osvobodil, nesměli vůbec mluvit. Bustu odlila po smrti akademického sochaře Jaroslava Bokra jeho rodina. Je to hold americké armádě,“ vysvětluje patron projektu a předseda Nadačního fondu Plzeň sobě Roman Jurečko s tím, že jeho favoritem je i sbírka motorek Petra Hošťálka, se kterými jejich majitel objel skoro celý svět.

Mezi veterány stojí i sportovní retro automobil Gordon, vyrobený v Plzni nebo prezidentské vozy, například T. G. Masaryka nebo Klementa Gottwalda. K vidění jsou tu ale i zajímavé cyklistické exponáty. Od dobových bicyklů až po kolo Jana Řehuly z olympiády v Sydney v roce 2000 nebo speciál Romana Kreuzigera, na kterém se stal v roce 2004 mistrem světa. Ten doprovází i fotografie od Markéty Navrátilové, světové fotografky, fotící oficiálně jako jediná žena Tour de France.

„Rádi bychom naše sbírky zhruba každé dva měsíce doplňovali a obměňovali. V souvislosti s právě uváděným filmem Ferrari plánujeme, že sem dopravíme i dobový závodní vůz této značky,“ doplňuje Jurečko.

Návštěvníci se jezdí dívat na automobilové a motocyklové skvosty i z poměrně velké dálky. „Jsem tu s přítelem, objíždíme po Čechách různá muzea a díváme se na tyhle historické krasavce. Je to líbivé, když někdo takhle zachovává historii. Přítel tomu rozumí a já se jen kochám. Zaujaly mě ty pragovky, jsou v úplně úžasném stavu. Rarity jsou i v motorkách. A ty kabriolety jsou taky pěkný, to vždycky říkám, jak by mně to v nich slušelo,“ směje se pětačtyřicetiletá Julie z Poděbrad.

Na výstavu se můžete podívat i vy. Konkrétně vždy ve středu a v pátek nebo o víkendu. Rezervovat a koupit vstupenky je možné přes systém GoOut, skupinové prohlídky jsou možné po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.