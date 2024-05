Pět měsíců bude kvůli opravě zavřený most přes Mži v Radčicích, po dobu stavby na něj nebudou moci ani pěší či cyklisté, objízdná trasa vede přes Křimice. Opravu, která začala v pondělí 6. června, zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, zaplatí za ni téměř 7 milionů korun.

Most přes Mži v Radčicích bude až do října uzavřený kvůli opravám.OBjízdná trasa pro motorová vozidla vede přes Křimice.Zdroj: MMPDůvodem oprav je havarijní stav dřevěné mostovky, která utrpěla kvůli přejezdům stavební techniky při stavbě západní části městského okruhu. „Most se letos dočká opravy, při které bude mírně rozšířen, a díky nové pevnější mostovce se zvedne i jeho maximální povolené zatížení ze 6 na 20 tun,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá i Správa veřejného statku měst Plzně.

„Během stavby, která má být dokončena na počátku října 2024, dojde k výměně stávající dřevěné mostovky za železobetonovou, která bude spřažena se stávající nosnou ocelovou konstrukcí. Ta bude opatřena novou protikorozní ochranou. Budou také opravena stávající ložiska a osazeny mostní, tzv. dilatační závěry. V rámci stavby dojde i k sanaci a drobné opravě stávajících opěr a zpevnění prostoru u nich. Budou také opraveny opěrné zídky v místě nájezdů na most,“ uvedl Václav Šašek z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.

Po dobu stavby nebudou moci na most ani pěší či cyklisté. Ti budou muset použít trasu přes Křimice. Přes ty povede i o něco delší objízdná trasa pro auta a zemědělskou techniku, která most dosud používala. Mezinárodní Panevropská cyklotrasa s číslem 37, která kolem mostu projíždí, nebude stavbou dotčena, městský cyklistický okruh označovaný číslem 2151 bude ale opravou mostu přerušen.

Zhotovitelem stavby je firma Robstav, k.s., která zakázku získala za nabídnutou cenu stavby 6 857 807 korun včetně DPH.