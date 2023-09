Začátkem září na mnoha místech odstartovala sezona moštů. V Plzni-Božkově nedaleko konečné zastávky trolejbusu číslo 12 se tradičnímu moštování věnuje čtyřčlenný spolek místních zahrádkářů. Lisují zde primárně jablka, po domluvě ale vylisují skoro jakékoliv ovoce.

Moštárna v Plzni-Božkově | Video: Deník/Šimon Bukovjan

„Celkově letos čekáme nedostatek jablek. Poměrně dost je jich sice na jižním Plzeňsku, ale jejich kvalita není zrovna nejlepší. Loni naopak bylo ovoce nadmíru. Moštovali jsme ještě během listopadu, to jsme zpracovali sedm tun jablek,” říká člen místního zahrádkářského spolku Pavel Komár.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Mezi základní vybavení, bez kterého se neobejde žádná moštárna, patří váha, drtička, lis. „Když zákazník přijde, nejdříve zvážíme ovoce na staré decimálce. Ta naše je ještě z první republiky. Zákazník u nás zaplatí osm korun za kilogram vymoštovaného ovoce, od minulého roku zůstala cena stejná. Ještě předminulý rok ale zaplatili zákazníci šest korun za kilo a rok předtím to lidé měli ještě za čtyři koruny,” komentuje Komár vývoj ceny.

Po zvážení se ovoce vloží do násypky, která ho rozdrtí na dřeň. „Máme poměrně výkonný drtič ze čtyřicátých let. Po drcení už následuje lisování,” popisuje Komár. V Božkově lisují na stroji, jenž pochází ještě z prvorepublikových časů, vyroben byl v Rakovníku. „Rozdrcené ovoce vložíme do velmi pevného bavlněného nebo lněného plátna. Dneska už jsou ta plátna vyrobená z umělých vláken, ty ale šťávu tolik nepropustí. Proto používáme jen ta vyrobená z přírodních vláken," vysvětluje Komár.

Šimpanzi mají v Plzni nový výběh, brzy přibude další samec a mládě

Ovoce ve tkanině se pak dá mezi 'dřevěné plachetky' a může se lisovat. „Náš lis vyvine sílu až osmdesáti atmosfér,” vyzvedává sílu stroje zahrádkář. I kvůli tomu musejí 'moštaři' nosit ochranné brýle, tlak lisu je mnohdy velký natolik, že by je šťáva mohla 'šlehnout' do očí. A i další stroj, který zahrádkáři při lisování používají, pamatuje leccos. Válec, který lis pohání, tlakuje kompresor z roku 1950. Po vylisování už se pak šťáva přecedí a mošt se finálně sleje do nádoby.

A co se zbytky ovoce po vylisování? „Zbytky jablek se mohou nasušit. Můžete vyrobit například sušenky nebo sušené čaje. Když děláte sušenky, tak se přidá med a ořechy, pak to vytvarujete do placek, ty nařežete, a máte domácí müsli. Lidé však o zbytky mnohdy už nemají zájem, takže je pak vyhazujeme do bioodpadu. Do kompostu zbytky z jablek nejsou moc vhodné,“ radí Komár.

ZUŠ Trnka slaví dvacet let od založení. Výstava v Depu změnila i jeho dominantu

Božkovští 'moštaři' mají otevřeno každé pondělí od čtrnácti do osmnácti hodin. Mnohdy se však vracejí domů až kolem deváté večer. Úklid prostoru totiž zabere hodinu a půl, a lidé mnohdy dorazí ještě těsně před šestou hodinou. „Většinou přijde za den tak 5 až 10 lidí, záleží na úrodě,“ dodává Komár.