Čtyřměsíční oprava mostu Milénia, jednoho z nejvytíženějších v Plzni, skončila. Od pátku 6. října už po něm proudí oběma směry tisíce aut denně.

Most Milénia v Plzni těsně před otevřením po jeho rekonstrukci | Video: Deník/Pavel Bouda

Jeho rekonstrukce začala 5. června a zahrnula i přilehlou ulici U Trati včetně křižovatky ulic U Trati a Doudlevecká. V první etapě byl nejprve uzavřen most ve směru na Slovany a ve druhé pak směr na Bory.

„Jednalo se o nezbytnou opravu. Most sloužil bez větších zásahů dvaadvacet let a denně po něm projelo 26 tisíc aut. Most je nyní ve skvělé kondici. Pro další roky a nejbližší desítky let tak bude zapotřebí pouze běžná údržba,“ hodnotí rekonstrukci náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Aleš Tolar s tím, že zároveň s opravou mostu se vyměnila i světelná signalizace na křižovatce ulic Doudlevecká a U Trati. Stejnou křižovatku ale čeká ještě výměna asfaltu, a to konkrétně 14. až 15. října. Křižovatka při tom zůstane průjezdná a řidiče čekají jen menší omezení.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

V rámci oprav mostu Milénia se vyměnily mostní závěry, původní vrstvy komunikace se odstranily až na nosnou konstrukci a sejmula se i izolace a vybavení mostu.

„Odstraněny měly být také části říms, nicméně se ukázalo, že tyto římsy jsou v lepším stavu, než se čekalo. Proto to nakonec nebylo nutné. Nosná konstrukce dostala novou izolaci a osazeno bylo původní vybavení mostu,“ vysvětluje Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.

Celá rekonstrukce mostu Milénia stála téměř 40 milionů korun a proběhla bez komplikací a ve stanovených termínech.

Aktuálně největší a nejrozsáhlejší akcí je nyní v Plzni rekonstrukce Koterovské ulice na Slovanech, která začala nultou etapou s budováním provizorní komunikace už ve středu 27. září. Vlastní stavba a s ní spojená dopravní omezení byly naplánovány tak, aby začaly právě po skončení oprav mostu Milénia. Stavební práce ovlivní od 7. října také cestující MHD a řidiče. Tramvajová linka číslo 1 bude jezdit po trase Bolevec – náměstí Generála Píky, tramvajová linka číslo 2 pak po trase Malesická – Slovany – Světovar. To znamená, že kvůli stavebním pracím nebudou obslouženy pouze dvě tramvajové zastávky – Radnice Slovany a Brojova. Výluka tramvají potrvá až do 15. prosince.

Řidiči se musí obrnit trpělivostí. Začíná oprava Koterovské

V sobotu začíná téměř měsíc trvající uzavírka Koterovské ulice v úseku mezi Částkovou a Spojovací ulicí, provoz povede po provizorní silnici přes kruhový objezd. Po dobu této uzavírky dojde také k odklonu nočních autobusových N2 a N5, které budou od 7. října do 2. listopadu vedeny Francouzskou třídou, kam budou přemístěny i zastávky z Koterovské ulice.