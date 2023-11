Odchodem ze sálu v doprovodu hlídky Městské policie skončila pro Josefa Šlesingera slovní rozepře mezi ním a příznivci hnutí ANO. Ti se sešli minulý týden na předvolebním setkání se zástupci hnutí v plzeňském kulturním domě Šeříkovka.

Josef Šlesinger opět protestoval na akci Hnutí ANO. | Video: se svolením Vojtěcha Kuny

Josef Šlesinger ze Zbůchu na jižním Plzeňsku vstoupil do povědomí veřejnosti svým téměř rok starým incidentem s ochrankou Andreje Babiše, který vygradoval použitím paralyzéru. Video tehdy kolovalo po sociálních sítích a vzbudilo velký ohlas. Nyní opět zaměstnal svých chováním hlídku Městské policie, kterou paradoxně sám na svou ochranu zavolal.

„Usadil jsem se v klidu do publika a asi po deseti minutách rozbalil malý transparent, který jsem měl schovaný pod bundou. Zvedl jsem se a prošel s ním mezi stolem v čele s účastníky fóra a sedícími diváky. To jsem udělal dvakrát a poté mně dva z přítomných návštěvníků začali vyhrožovat fyzickou likvidací,“ popisuje incident Josef Šlesinger.

Zdroj: se svolením Vojtěcha Kuny

Ten je známý svým dlouhodobým kritickým postojem vůči Andreji Babišovi a hnutí ANO. Jeho hlas je na všech veřejných akcích výrazně slyšet a servítky si rozhodně nebere. V paměti má i strkanici na mítinku hnutí v loňském prosinci, kde musela zasahovat i policie.

„Tentokrát jsem ji zavolal já sám, protože ty výhrůžky fyzickou likvidací od obou pánů neustávaly. Když policisté přijeli, hlásil jsem se k nim, ale oni nejprve mluvili s jinými lidmi. A pak hned přišli ke mně a vyzvali mne k odchodu do předsálí. Přitom to vyhrožování vůči mé osobě pokračovalo i před policisty, ale ty to vůbec nezajímalo. Venku mě legitimovali a bránili v návratu do sálu, i když jsem tam měl své věci. Nakonec jsem se tam vrátit mohl, ale mezitím mně někdo z tašky ukradl tyčku k tomu transparentu,“ stěžuje si senior.

Senior je rozhodnutý si na postup hlídky Městské policie stěžovat, ale ta postup svých strážníků hájí. „Jakožto oznamovatele protiprávního jednání jsme jej vyzvali k prokázání totožnosti a k podání potřebného vysvětlení ke zjištění skutečného stavu věci. S ohledem na zachování soukromí muže při úředním úkonu bylo vše projednáváno v prostorách chodby. Důkladným místním šetřením bylo shledáno, že zde k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a strážníci na místě pouze hovořili s pracovníkem bezpečnostní agentury v civilním oblečení. Po ukončení akce byl muž z důvodu ochrany vlastní bezpečnosti doprovozen strážníky až ke svému vozidlu,“ říká mluvčí Městské policie Jana Pužmanová.