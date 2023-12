Byla už tma, když se skupinka plzeňských pejskařů vracela ze své pravidelné večerní procházky po Mikulce. Malá fenka Bandi na okamžik seběhla z cesty a zamířila do nízkého křoví. Sotva pes zmizel v porostu, ozvalo se zavytí a zlostné prasečí chrochtání.

Divočák napadl na Mikulce psa právě v těchto místech | Video: Deník/Pavel Bouda

„Hned jsem tam seběhla za ní, ale na zemi jsem našla jen její svítící obojek. Koutkem oka jsem ještě zahlédla dvě utíkající divoká prasata. Bandi naštěstí za chvíli vykulhala ze tmy a byla v šoku. Rychle jsem zavolala manžela, aby pro nás přijel s autem a jeli jsme rovnou na veterinu,“ popisuje nepříjemný zážitek plzeňačka Dagmar Hilgartová.

Osmiletá fenka bígla Bandi si odnesla ze setkání s divočákem těžké pohmožděny levé strany těla, modřiny na břiše a vykloubenou levou přední packu. „Veterinář ji musel uspat a v narkóze jí vrátil nohu zpátky,“ dodává Hilgartová.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Plzeňský kopec Mikulka je jednou z oblastí, kde se divoká prasata vyskytují ve velkém počtu a působí majitelům pozemků značné škody. V honbě za snadnou potravou jsou často k vidění i mezi obytnými domy a chatami.

„Soused má povalený plot a rozrytý pozemek. Je to už starší pán a bránit se proti tomu už nedokáže. Viděli jsme tu nedávno proběhnout velké stádo prasat, bylo jich snad třicet,“ říká Milena Šubrtová, která byla též svědkem popisované události. „Jednou tu divočák rozpáral jezevčíka, ale to bylo na jaře, když mají prasata mladé. Asi tam nečekaně vběhl mezi ně. Jeho pán prý jen rychle hledal strom, na který by mohl vylézt. Kolem je spousta rozrytých zahrad, protože prasata ploty zničila. Lidi si tu proto začali dělat elektrické ohradníky,“ dodává a ukazuje směrem k nové zástavbě.

Divočáci stále řádí. V Plzni zničili zahradu i fotbalové hřiště

Podle ní nikdo z jejích přátel nebo dalších pejskařů nezaznamenal, že by se v oblasti Mikulky proti přemnoženým a stále odvážnějším divokým prasatům něco podnikalo. „Vůbec nikoho jsme si tu nevšimli. A neslyšeli jsme tu ani ránu, že by je někdo lovil. Vím, že se střílejí třeba u teplárny, ale tady určitě ne. Četla jsem, jak se město chystá, že to bude řešit, ale zde v okolí se zatím nic neděje,“ stěžuje si Hilgartová

Město Plzeň o problému ví a navrhlo několik konkrétních opatření. V první fázi to byl apel na majitele pozemků, aby na nich nenechávali nic, co by prasata lákalo a pokusili se je lépe zabezpečit. Zároveň s tím ustavilo svoji vlastní střeleckou skupinu, která by měla postupně v jednotlivých místech přemnožená prasata střílet. A nakonec je to finanční motivace mysliveckým svazům za zvýšený odstřel prasat.

„Přesný harmonogram, kdy a kde dojde k odstřelu, není, ale naše střelecká skupina už funguje, zatím nejvíc na pozemcích u teplárny. Zmíněnou boleveckou honitbu mají v nájmu noví nájemci a určitě tam také budou situaci aktivně řešit. I pro tamní myslivecký svaz platí, že už mají nárok na tzv. zástřelné. To dostanou ve chvíli, kdy odstřelí tolik prasat, co loni, plus 15 procent. Za každé další prase nad tento plán jim náleží 2 000 korun,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Obavy z divočáků v Plzni. Město zřizuje vlastní střeleckou skupinu

Divoká prasata jsou v posledních letech přemnožená a jejich zvyky se navíc mění. Vliv na to má hospodaření v lesích, přerušování jejich přirozených migračních tras a zmenšování teritorií. Často proto dochází ke kontaktům s lidmi na okrajích velkých aglomerací.

„Když divoké prase vidí člověka, tak většinou uteče nebo se schová. Pokud se ale cítí v ohrožení, je vyrušené nebo nemá kam utéct, je agresivnější. Zvlášť když ho vyruší pes, který začne štěkat nebo když je prase poraněné či postřelené. Není to tak dávno, co v Přešticích už po skončení honu napadlo postřelené prase myslivce a zranilo jej na noze,“ připomíná předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Petr Brandl.

„Snad se s tím brzy něco udělá. My raději tohle místo, kde se to stalo, obcházíme po horní asfaltové cestě. Tam dolů se teď s našimi pejsky bojíme chodit,“ uzavírá Hilgartová.